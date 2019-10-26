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Три человека перевернулись на лодке под парусом в Крупском районе

27.10.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает сайт МЧС, происшествие произошло 26 октября на озере Селява у деревни Дубы.

В то время был сильный ветер и люди не смогли удержать лодку, поэтому оказались в воде. Спасателей вызвал один из пострадавших.

В момент прибытия сотрудников МЧС мужчины находились в 300 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться. Их вытащили с помощью спасательной доски и передали бригаде медиков скорой помощи.

После осмотра спасенных людей отпустили —  помощь медиков им не понадобилась, пишет euroradio.fm
 
 
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Как сообщает сайт МЧС, происшествие произошло 26 октября на озере Селява у деревни Дубы.
 
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