На МКАД упал мотоциклист, после чего столкнулись три авто

Источник материала: Tut.by

На МКАД мотоциклист не справился с управлением и упал, после чего в крайней левой полосе столкнулись три автомобиля.



Фото: ГАИ

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла днем 27 октября, в районе 27-го километра МКАД. По предварительной информации, мотоциклист ехал со стороны улицы Громова в направлении проспекта Дзержинского в первой полосе. В какой-то момент он не справился с управлением и упал. Мотоцикл вылетел в третью полосу.

Ехавший в крайней левой полосе водитель автомобиля, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, применил экстренное торможение. В результате из-за несоблюдения дистанции собрался «паровоз» из трех авто.

Мотоциклист получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водители автомобилей в ДТП не пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и специалист управления ГКСЭ.