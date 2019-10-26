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На МКАД упал мотоциклист, после чего столкнулись три авто
Источник материала: Tut.by
На МКАД мотоциклист не справился с управлением и упал, после чего в крайней левой полосе столкнулись три автомобиля.
Как
Ехавший в крайней левой полосе водитель автомобиля, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, применил экстренное торможение. В результате из-за несоблюдения дистанции собрался «паровоз» из трех авто.
Мотоциклист получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водители автомобилей в ДТП не пострадали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и специалист управления ГКСЭ.
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Мотоциклист получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водители автомобилей в ДТП не пострадали.
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