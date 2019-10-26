Оптическая иллюзия. Пока команда праздновала несуществующий гол, соперник забил сам

Источник материала: Tut.by

Курьез из чемпионата Хорватии. В матче «Хайдука» против «Славен Белупо» случился забавный гол на 74-й минуте.

Вратарь ошибся при вводе мяча в игру, выдав пас прямо на ногу соперника, который с 30 метров послал его в сторону ворот. Вратарь отчаянно бросился спасать ситуацию и у него это получается.

Ojo con esto. Los jugadores del Slaven celebran el gol...y la pelota no entra. El Hajduk Split sigue jugando sin rivales ni portero...y gol. pic.twitter.com/gx2C5AMO44 — Toni Padilla (@Toni_Padilla) October 26, 2019

Но по телетрансляции кажется, будто мяч побывал в сетке. Также подумали и футболисты «Славена», которые бросились праздновать. Но нет! Показалось. Этим воспользовался «Хайдук», закатив мяч в пустые ворота радостных соперников.

Счет стал 2:0 в пользу хозяев.