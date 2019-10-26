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Оптическая иллюзия. Пока команда праздновала несуществующий гол, соперник забил сам
Источник материала: Tut.by
Курьез из чемпионата Хорватии. В матче «Хайдука» против «Славен Белупо» случился забавный гол на 74-й минуте.
Вратарь ошибся при вводе мяча в игру, выдав пас прямо на ногу соперника, который с 30 метров послал его в сторону ворот. Вратарь отчаянно бросился спасать ситуацию и у него это получается.
Но по телетрансляции кажется, будто мяч побывал в сетке. Также подумали и футболисты «Славена», которые бросились праздновать. Но нет! Показалось. Этим воспользовался «Хайдук», закатив мяч в пустые ворота радостных соперников.
Счет стал 2:0 в пользу хозяев.
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Курьез из чемпионата Хорватии.
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