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Оптическая иллюзия. Пока команда праздновала несуществующий гол, соперник забил сам

27.10.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курьез из чемпионата Хорватии. В матче «Хайдука» против «Славен Белупо» случился забавный гол на 74-й минуте.

Вратарь ошибся при вводе мяча в игру, выдав пас прямо на ногу соперника, который с 30 метров послал его в сторону ворот. Вратарь отчаянно бросился спасать ситуацию и у него это получается.

Но по телетрансляции кажется, будто мяч побывал в сетке. Также подумали и футболисты «Славена», которые бросились праздновать. Но нет! Показалось. Этим воспользовался «Хайдук», закатив мяч в пустые ворота радостных соперников.

Счет стал 2:0 в пользу хозяев.

 
 
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