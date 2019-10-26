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Мороз и снег. С начала недели в Беларуси заметно похолодает
27.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Бабье лето всё? В конце октября в Беларуси заметно ухудшится погода.
Белгидромет предупреждает, что в уже сегодня местами по стране ожидается усиление ветра до 18 м/с. На понедельник, 28 октября, также объявлен оранжевый уровень - в связи с порывами ветра до 20 м/с в отдельных районах по северной половине республики. В Минске и Слуцке западный ветер в ночь на понедельник будет достигать 13 м/с, температура снизится до +4°C.
В первый день новой недели воздух в Слуцке прогреется всего до +11 градусов, ночью и днём возможны дожди. Во вторник будет ещё холоднее - до +7, ветер порывами до 10 м/с градусов и дожди.
По усреднённым данным разных погодных моделей, в ночь на среду, 30 октября, столбики термометров в Слуцке опустятся ниже нуля. Температура воздуха может опуститься от -2 (модели UKMET, GFS) до -4°C (GEM). Местами по Минской области возможен снег.
Согласно предварительному прогнозу, пасмурная погода с отрицательными температурами ночью и всего до +5 градусов днём сохранится как минимум до следующих выходных.
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Согласно предварительному прогнозу, пасмурная погода с отрицательными температурами ночью и всего до +5 градусов днём сохранится как минимум до следующих...
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