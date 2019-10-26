Мороз и снег. С начала недели в Беларуси заметно похолодает

Источник материала: Слуцк Город





Бабье лето всё? В конце октября в Беларуси заметно ухудшится погода.

Белгидромет предупреждает, что в уже сегодня местами по стране ожидается усиление ветра до 18 м/с. На понедельник, 28 октября, также объявлен оранжевый уровень - в связи с порывами ветра до 20 м/с в отдельных районах по северной половине республики. В Минске и Слуцке западный ветер в ночь на понедельник будет достигать 13 м/с, температура снизится до +4°C.

В первый день новой недели воздух в Слуцке прогреется всего до +11 градусов, ночью и днём возможны дожди. Во вторник будет ещё холоднее - до +7, ветер порывами до 10 м/с градусов и дожди.

По усреднённым данным разных погодных моделей, в ночь на среду, 30 октября, столбики термометров в Слуцке опустятся ниже нуля. Температура воздуха может опуститься от -2 (модели UKMET, GFS) до -4°C (GEM). Местами по Минской области возможен снег.

Согласно предварительному прогнозу, пасмурная погода с отрицательными температурами ночью и всего до +5 градусов днём сохранится как минимум до следующих выходных.

В связи с этим водителям рекомендуется не ждать наступления зимы и заранее позаботиться о «переобувке» на зимнюю резину. При необходимости замените аккумуляторы и топливные фильтры, проверьте количество охлаждающей жидкости, если вы ездили на воде - залейте антифриз. И, конечно, избегайте резких маневров, особенно в утреннее время.

Пешеходам: всегда учитывайте тот факт, что при небольших заморозках может образовываться наледь перед пешеходными переходами, в связи с чем в разы будет увеличиваться тормозной путь. Нельзя исключать и вероятности потери управления и заносов транспортных средств. Как того требуют Правила, всегда убеждайтесь в безопасности движения - начинайте пересекать дорогу только тогда, когда машина остановилась или снизила скорость до безопасной.



Slutsk-Gorod.by