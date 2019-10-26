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25 октября 32-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на пешехода в Шумилино.

27.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

25 октября 32-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на пешехода в Шумилино.25 октября около 10 часов 30 минут водитель 1987 г.р., управляя автомобилем Honda, двигаясь по ул. Короткина, в районе дома №11 совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода женщину. Пешеход в момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии последняя получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункта 17.2 ПДД пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по надземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного переходного перехода - на перекрестке по линии тротуаров или обочин);

согласно пункта 17.3 при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных25 октября 32-летний водитель автомобиля «Honda» совершил наезд на пешехода в Шумилино. переходов и перекрестка переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.

ГАИ УВД Витебского облисполкома просит граждан и участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах в дежурную часть ГАИ по телефонам: 8-02121-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС) или 102.

 
 
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25 октября около 10 часов 30 минут водитель 1987 г.р., управляя автомобилем Honda, двигаясь по ул. Короткина, в районе дома №11 совершил наезд на пересекавшую проезжую часть...
 
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