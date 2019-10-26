В Березовском районе почтили память узников гетто

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 октября, в Березовском районе прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины расстрела узников гетто. На месте массовых расстрелов у деревни Смолярка и станции Бронная Гора состоялись траурные митинги, была прочитана поминальная молитва. В Березовском районе в нескольких местах за период оккупации производились массовые расстрелы мирных жителей - у стен картузианского монастыря в Березе, у деревни Смолярка, у железнодорожной станции Бронная Гора.





На протяжении 1941-43 годов 4,5 тысячи человек были убиты у стен монастыря. В октябре 1942 года в течение трех дней у Смолярки было расстреляно свыше 1000 человек. Есть документальные свидетельства, что был здесь и второй массовый расстрел евреев Березы: около 3000 человек.

Однако самым страшным местом расстрела узников гетто из разных городов Брестчины является Бронная Гора.

На Бронную Гору прибывали вагоны из Бреста, Березы, Яново, Дрогичина, Городца. С июня по ноябрь 1942 год там были расстреляны свыше 50 тысяч человек, в том числе узники Брестского гетто.

Главный редактор газеты “Маяк” Березовского райисполкома Геннадий Курилович сегодня принял участие в памятных мероприятиях:

- Лес у станции Бронная Гора – это страшная память и для местных жителей. Гитлеровцы заставили сельчан выкопать восемь огромных могил. А в 1944 году, чтобы скрыть следы преступлений, жителей окрестных деревень сгоняли сотнями и заставляли раскапывать могилы, жечь трупы. Две недели горели тела. Чтобы не было свидетелей, гитлеровцы расстреливали и этих несчастных людей. Много написано о тех страшных событиях, в том числе и газетой «Маяк». Но когда стоишь у мемориальных знаков, когда идешь по этому лесу, пронзает боль. Здесь зверски были убиты ни в чем не повинные дети, женщины, старики. Память останется.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие представители Посольства Германии в Беларуси, бывшие узники гетто, представители еврейских организаций, общественности, Березовского райисполкома.