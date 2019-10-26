ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березовском районе почтили память узников гетто

27.10.2019 17:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 октября, в Березовском районе прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины расстрела узников гетто. На месте массовых расстрелов у деревни Смолярка и станции Бронная Гора состоялись траурные митинги, была прочитана поминальная молитва. В Березовском районе в нескольких местах за период оккупации производились массовые расстрелы мирных жителей - у стен картузианского монастыря в Березе, у деревни Смолярка, у железнодорожной станции Бронная Гора.

В Березовском районе почтили память узников гетто

На протяжении 1941-43 годов 4,5 тысячи человек были убиты у стен монастыря. В октябре 1942 года в течение трех дней у Смолярки было расстреляно свыше 1000 человек. Есть документальные свидетельства, что был здесь и второй массовый расстрел евреев Березы: около 3000 человек.

Однако самым страшным местом расстрела узников гетто из разных городов Брестчины является Бронная Гора.

На Бронную Гору прибывали вагоны из Бреста, Березы, Яново, Дрогичина, Городца. С июня по ноябрь 1942 год там были расстреляны свыше 50 тысяч человек, в том числе узники Брестского гетто.

Главный редактор газеты “Маяк” Березовского райисполкома Геннадий Курилович сегодня принял участие в памятных мероприятиях:

Лес у станции Бронная Гора – это страшная память и для местных жителей. Гитлеровцы заставили сельчан выкопать восемь огромных могил. А в 1944 году, чтобы скрыть следы преступлений, жителей окрестных деревень сгоняли сотнями и заставляли раскапывать могилы, жечь трупы. Две недели горели тела. Чтобы не было свидетелей, гитлеровцы расстреливали и этих несчастных людей. Много написано о тех страшных событиях, в том числе и газетой «Маяк». Но когда стоишь у мемориальных знаков, когда идешь по этому лесу, пронзает боль. Здесь зверски были убиты ни в чем не повинные дети, женщины, старики. Память останется.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие представители Посольства Германии в Беларуси, бывшие узники гетто, представители еврейских организаций, общественности, Березовского райисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, 27 октября, в Березовском районе прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины расстрела узников гетто. На месте массовых расстрелов у деревни...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика