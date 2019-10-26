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В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль.
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Сотрудники ГАИ предложили мужчине проехать для освидетельствования. Однако в этот момент правоохранителей «подрезала» Audi, которой управлял 23-летний сын водителя Volkswagen.
Пытаясь помешать инспекторам доставить отца на освидетельствование, молодой человек сбил правоохранителя, причинив ему травмы. После этого парень скрылся, но вскоре был задержан.
Место происшествия и Audi осмотрены, назначена судмедэкспертиза, изъята запись видеорегистратора автомобиля ГАИ.
В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД».
На прошлой неделе в Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ.
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Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль. Как сообщает Следственный...
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