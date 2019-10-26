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В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ

27.10.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль. 

Как сообщает Следственный комитет, в одной из местных деревень правоохранители обратили внимание на подозрительное движение Volkswagen Transporter. Проверка показала, что иномаркой управлял нетрезвый 58-летний бесправник. 

Сотрудники ГАИ предложили мужчине проехать для освидетельствования. Однако в этот момент правоохранителей «подрезала» Audi, которой управлял 23-летний сын водителя Volkswagen. 

Пытаясь помешать инспекторам доставить отца на освидетельствование, молодой человек сбил правоохранителя, причинив ему травмы. После этого парень скрылся, но вскоре был задержан. 

Место происшествия и Audi осмотрены, назначена судмедэкспертиза, изъята запись видеорегистратора автомобиля ГАИ. 

В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД». 

На прошлой неделе в Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ. 

Пострадали два человека – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль.  Как сообщает Следственный...
 
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