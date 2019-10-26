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В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 октября около двух часов дня в Минске мотоциклист спровоцировал ДТП с тремя легковушками.
Как
Двигавшийся в третьей полосе водитель экстренно затормозил, чтобы не наехать на мотоцикл. В результате этого столкнулись три автомобиля. Они получили повреждения. Никто не пострадал.
К месту ДТП выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску.
На прошлой неделе в Минске автомобиль попал в аварию и вылетел на тротуар.
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Новости Беларуси. 27 октября около двух часов дня в Минске мотоциклист спровоцировал ДТП с тремя легковушками. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, на 27 км МКАД...
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