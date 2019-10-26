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В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек

27.10.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. И снова стрельба в США. В Техасе на выпускном балу неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек

Два человека погибли. Почти два десятка пострадали – все они были доставлены в больницу. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке присутствовали около 750 человек. Стрелок пока находится на свободе, его мотивы неизвестны. Полиция продолжает поиски злоумышленника.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек

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Новости США. И снова стрельба в США. В Техасе на выпускном балу неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли. Почти...
 
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