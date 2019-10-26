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Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

27.10.2019 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

25-летнего ирландца также подозревают в торговле людьми, нелегальной миграции и отмывании денег. Ранее по этому же делу были арестованы еще три человека.

Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

Напоминаем: 23 октября британская полиция обнаружила грузовик, в котором находились тела 39 человек. Правоохранители установили, что погибшие оказались гражданами Китая и Вьетнама.

Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

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Новости Великобритании. В Великобритании водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, сообщили в программе...
 
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