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В Ельске Audi влетела в забор - водителя зажало в салоне авто

27.10.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ельске водитель Audi не справился с управлением и протаранил забор. Чтобы освободить мужчину, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

ДТП произошло ночью на улице Ленинская. 36-летний водитель врезался в забор частного дома и в результате оказался зажат внутри своего авто.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам.

 
 
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В Ельске водитель Audi не справился с управлением и протаранил забор. Чтобы освободить мужчину, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.
 
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