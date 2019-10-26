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В Ельске Audi влетела в забор - водителя зажало в салоне авто
Источник материала: Tut.by
В Ельске водитель Audi не справился с управлением и протаранил забор. Чтобы освободить мужчину, потребовалась помощь спасателей,
ДТП произошло ночью на улице Ленинская. 36-летний водитель врезался в забор частного дома и в результате оказался зажат внутри своего авто.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам.
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В Ельске водитель Audi не справился с управлением и протаранил забор. Чтобы освободить мужчину, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.
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