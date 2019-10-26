Вы можете заказать виниловую пластинку, в которую добавят ваш прах

Источник материала: KYKY

Компания Vinyly готова сделать любому желающему виниловую пластинку, созданную с добавлением праха (да, фирма отмечает, что предложение популярно и для умерших покупателей, а из песни слов не выбросишь). Услуга включает в себя 12 минут аудио на каждой стороне пластинки, которые могут состоять из последних сказанных слов человека, лицензированной музыки или обычных щелчков — чтобы просто «услышать» пепел.

Есть вариант нанести на пластинку портрет кремированного человека, дату рождения, дату смерти и виниловые наклейки. Причем услуга доступна не только в случае с прахом людей, но и животных. В Vinyly гордятся своим бизнесом, который ведут с 2010 года, ведь продажи виниловых пластинок будут продолжать стремительно развиваться на фоне роста всеобщей ностальгии по ретро.

Да, Vinyly придерживается весьма легкомысленного подхода к мрачным событиям, но при этом компания замечает, что одновременно серьезна во всем. «Когда альбом под названием «Жизнь» подходит к концу, чем плохо, если запись будет крутиться вечно?» — написано на сайте. «Мы предлагаем вам добавить пепел в пластинку, которую ваши близкие будут лелеять еще несколько поколений. А жизнь зазвучит из канавки [на пластинке]!»

Покупателем компании становится кто угодно, кому «смерть постучалась в дверь». Выжившим друзьям и членами семьи разрешают участвовать в процессе создания пластинок, который подразумевает впрессовывание пепла. Результат выходит потрясным: на всем диске рисуются серые вкрапления, образовывающие своего рода узор из человеческого праха. Правда, стоимость — почти четыре тысячи долларов. Для одного заказа изготавливается до 30 копий записи. Чтобы задать вопрос или сделать заказ, пишите на электронную почту theundertaker@andvinyly.com.