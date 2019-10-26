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История «беларуски», которая плывёт за картошку, продолжается. Самое смешное в байнете за неделю

27.10.2019 16:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. 

Начнем с небольшого разочарования. Если помните, мы рассказывали, как интернет взорвался от мема про «беларуску», которая устроила по полю заплыв ради мешка картошки. Выяснить национальную принадлежность девушки сразу не удалось (это не помешало беларусам «присвоить» ее себе). Теперь стало ясно, что пловчиха — на самом деле польская фотомодель. А зовут ее Агнешка Сурдей. Соответственно, родина вирусных фотографий — Польша (а жаль).

Если вы все пропустили, увидьте: в эфире государственного телеканала Лукашенко назвали диктатором. Этот сюжет попал в телевизоры:

Экс-министр информации Лилия Ананич завела Instagram, освоила видео в формате IGTV, гастролирует по Борисову и рассказывает подписчикам о буренках. Мы не шутим!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушать и слышать. На встречах с избирателями округа порою мало отведенного времени. В Староборисовском Доме культуры повезло на Мiкалая Мiкалаевiча. Разобрал построчно предвыборную программу и сделал подсказки. Добавить поддержку не только фермерства, но и личных подсобных хозяйств. Мельчают крестьянские подворья, отметил Мiкалаевiч. Все меньше буренок держат сельчане. Ну что тут скажешь в ответ?! Ответ ждал на улице! Буренка (на 4 снимке) вышла прямо к Дому культуры! Убедительный аргумент скажу вам!

Публикация от Лилия Ананич (@liliya_ananich)

В Минске завелся новый городской фрик. Это синяя-синяя женщина, как Мистик из «Людей Икс», только с красным ртом:

На днях СМИ заобсуждали гомельский ресторан «Маркони», который взял и запретил на пару часов фрилансерам работать в заведении (и это вообще незаконно):

А вот так в Минске борются с громкими звуками парно (виноваты дети):

Вот так продажа чеснока с приусадебного участка в Боровлянах легко пустит по миру три поколения семьи:

В Гродно выбрали бренд города. Местным жителям он не понравился: в основном варианте он на русском языке, в переводе на английский — Grodno вместо нормативного Hrodna, а сам «бренд» сделал еще не гродненец. Зато копилка юмора пополнилась мемами:

Как-то в Молодечно на заводе порошковой металлургии нашли способ, как бороться с кражей мыла из санузлов. В бруске хозяйственного мыла просверлили отверстие и шнуром привязали мыло к крану. Этот завод — не единственный: теперь и минский военный госпиталь на Машерова:

Ну и пара самодостаточных мемов:

Традиционная рубрика «Агробезумие»

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