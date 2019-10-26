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История «беларуски», которая плывёт за картошку, продолжается. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.
Начнем с небольшого разочарования. Если помните, мы
Если вы все пропустили, увидьте: в эфире государственного телеканала Лукашенко
Экс-министр информации Лилия Ананич
В Минске
На днях СМИ
А вот так в Минске борются с громкими звуками парно (виноваты дети):
Вот так продажа чеснока с приусадебного участка в Боровлянах легко пустит по миру три поколения семьи:
В Гродно выбрали бренд города. Местным жителям он не понравился: в основном варианте он на русском языке, в переводе на английский — Grodno вместо нормативного Hrodna, а сам «бренд» сделал еще не гродненец. Зато копилка юмора пополнилась мемами:
Как-то в Молодечно на заводе порошковой металлургии нашли способ, как бороться с кражей мыла из санузлов. В бруске хозяйственного мыла просверлили отверстие и шнуром привязали мыло к крану. Этот завод — не единственный: теперь и минский военный госпиталь на Машерова:
Ну и пара самодостаточных мемов:
Традиционная рубрика «Агробезумие»
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