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Женcкая дружба: могилевчанка оформляла кредиты на подруг и тратила их деньги
Источник материала: Партизан
В милицию обратилась 32-летняя могилевчанка. Она пожаловалась на знакомую. Та убедила помочь ей, заключив с банком договор об использовании банковской карточки.
Позже знакомая без ведома подруги получила на карточку кредит в размере 2 500 рублей.
Когда пришла пора возвращать деньги, подруга стала всячески увиливать, оставив могилевчанку один на один с возникшей проблемой, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Оказалось, что обратившаяся в правоохранительные органы могилевчанка была не единственной обманутой «подругой». Еще одна девушка заключила договор об использовании банковской карточки. Речь шла о кредите в размере 1000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь – мошенничество.
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В милицию обратилась 32-летняя могилевчанка. Она пожаловалась на знакомую. Та убедила помочь ей, заключив с банком договор об использовании банковской карточки.
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