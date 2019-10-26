Как нигериец Кану стал в Гродно студентом и моделью

hrodna.life Сегодня Кану – один из самых популярных и востребованных мужских моделей в Гродно, пишет

Ушел из армии, чтобы быть свободным

Беларусь это первая европейская страна, в которую приехал Кану. До этого он бывал в Малайзии, США, ЮАР и Мали. В Гродно нигериец приехал в первую очередь учиться в медицинском университете. В будущем он хочет стать кардиохирургом.





«В Гродно я попал не случайно, тут уже несколько лет учится мой брат. После общения с родителями мы решили, что будет хорошо, если и я поеду к нему в Беларусь. Не сказать, что у меня было все плохо в Нигерии. Наоборот, я развивался, у меня было свое модельное агентство, бизнес у родителей. Но мне хотелось чего-то большего».









После 6 лет в военно-морской школе Кану сначала решил, что не хочет поступать в университет. Он хотел стать моделью. Родители говорили ему, что это несерьезно и он не сможет на этом сделать хорошую карьеру, но парень настоял на своем и стал осваивать новую профессию.





«После военной школы у меня открылись многие дороги. Да, я прошел сложные годы подготовки солдата, но полученные знания помогают мне сегодня. И теперь я знаю, что все возможно на пути у человека, главное желание. Я мог и дальше работать в армии, был бы лейтенантом, но я решил уйти, так как хочу быть свободным. Когда я родителям сказал, что хочу быть моделью, они не одобрили этого. Критиковали и говорили, что эта работа для девушек. Когда я принес первые деньги с модельной школы, мама стала по-другому относится к моему увлечению, а когда получил первый контракт – и папа одобрил это дело».





Запустил собственный модельный проект

Кану из обеспеченной семьи. Его отец работает в Нигерии инженером в нефтегазовой компании Shell, а у мамы свой большой бутик с одеждой для женщин.





«Конечно, они хотели, чтобы я выбрал достойную профессию. Еще когда я был маленьким, мама как-то сказала, что я красивый и могу быть моделью. После этого я стал думать о своем будущем, смотрел в зеркало, делал проходку. Ничего не было легкого на пути становления моделью. В Нигерии я начинал с модельной школы, там проучился 6 месяцев. Учили правильной походке, как одеваться, делать макияж и т.д. Мне было интересно, я много работал. После учебы в этой школе я запустил собственный модельный проект, проводил семинары два раза в год. Важно было рассказывать обычным людям, что моделью может стать любой человек. И мы учили всех этих людей, были и невысокого роста и полные, но они хотели этим заниматься и мы им давали эту возможность».

Не просто ходить по подиуму

До приезда в Беларусь Кану проработал в модельном бизнесе 2,5 года. В один момент он подумал, что хочет от жизни не только этого.





«У меня есть деньги, квартира и вещи, но хотелось чего-то большего. Хочу чтобы мной в будущем гордились дети, а не просто говорили, что папа модель. Да, я высокий и немного красивый, модельный бизнес это интересно и классно, но только с этим свою жизнь я не хочу связывать. Я хочу развиваться, проходить какие-то трудности на жизненном этапе, а не просто ходить по подиуму. Именно поэтому я и решил поступить в медицинский университет и хочу быть кардиохирургом».

Не понимал язык, но ходил в кинотеатры

Всего за год в Беларуси Кану освоил русский язык и после подготовительного курса поступить в медицинский университет. В Гродно нигерийцу нравится, единственный отрицательный момент – зима.





«Мне тут хорошо, язык я быстро выучил, но чтобы его освоить нужно было постараться. Все это благодаря моим друзьям и постоянному общению. А еще я поначалу часто ходил в кино: пусть я понимал только 10%, но все равно сидел и смотрел. Зато сейчас я могу спокойно общаться с гродненцами.









В Гродно мне очень нравится, атмосфера тут хорошая. Главное, что безопасно и спокойно, чего не скажешь про африканские города. Единственное, что расстраивает в Беларуси, так это зима. В этот момент мне реально холодно, а я привык к теплой погоде».





Кану говорит, что первое время он не понимал расистских высказываний гродненцев в свой адрес, но это его цепляло. Сейчас нигериец стал относиться к этому иначе.





«В основном некрасиво высказываются пьяные люди, но я стараюсь на это не обращать внимания. Понимаю, что они говорят это под воздействием алкоголя. Что с них взять? Трезвые бы такого не сказали. Да и сейчас, когда я могу спокойно говорить на русском, то каких-то обидных слов я не слышу”.

«Я уверен в себе»

Фотографы в Гродно заметили Кану практически сразу. Сначала один фотограф пригласил его на пробную фотосессию, потом начали приглашать другие. Сегодня с нигерийцем уже заключают контракты.





«После первой съемки мы выложили фотографии в социальные сети. Тогда другие фотографы стали мне писать и приглашать к сотрудничеству. Некоторое время поработал с несколькими фотографами, а после этого на меня вышел один свадебный салон. С ними была у меня фотосессия для журнала возле отеля “Семашко”. Это был интересный и хороший опыт. Позже меня пригласили в одно модельное агентство и там начали продвигать как модель. Так я попал на гродненский проект Top-model Eurostar и после этого стал более узнаваемым и популярным.





Я не скажу, что я какой-то особенный, но я уверен в себе. На самом деле в Гродно есть красивые ребята из Африки, их приглашают пробовать быть моделями. Но у некоторых есть стереотипы, что у них ничего не получится. Говорят: “Они белые, а мы черные и ничего из этого не получится”. Но я не такой, внутри я говорю себе, что я самый классный и крутой».









На одной из фотосейссий в Гродно

Нигериец популярен среди гродненских девушек: многие зовут его на фотосессии или прогулки. Кану говорит, что ему нравятся белоруски, но он остается верен своей девушке Сельби из Туркменистана, с которой познакомился в университете.





«Белорусские девушки красивые и высокие, я со многими общаюсь. Но у меня уже есть спутница, мы вместе учимся в одном университете. Сельби из Туркменистана и до знакомства с ней я даже и не слышал никогда про ее страну. Какой-нибудь Пакистан или Казахстан – да, но никак не про Туркменистан. Сейчас про эту страну я знаю много».









Кану и Сельби

В планах Швейцария

Помимо учебы и разных фотосессий Кану уделяет много времени спорту. Говорит, что ходит в тренажерный зал для поддержания формы, что для модели очень важно.





«Я не зацикливаюсь только на работе моделью. Планы на ближайшее будущее – хорошо учиться и параллельно заниматься любимым занятием. Но в приоритете в Беларуси у меня именно учеба. Если у меня начнутся проблемы в университете, я вынужден буду на какое-то время забыть про модельный бизнес. Я приехал сюда учиться и чтобы стать врачом. После учебы в Гродно я не хочу сразу уезжать в Нигерию. У меня есть мечта – поехать в Швейцарию. Это очень красивая страна с богатой природой, да и врачи там хорошо получают. При желании можно и туда уехать работать. Я думаю это все реально».



