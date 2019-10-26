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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич примет участие в перезахоронении Калиновского в Вильнюсе

27.10.2019 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В государственной церемонии перезахоронения национального героя Беларуси, Литвы и Польши Константина Калиновского и других участников восстания 1863-1864 годов примут участие архиепископ Тадеуш Кондрусевич и представители Костела в Беларуси, сообщает сайт Catholic.by.

Церемония перезахоронения руководителей и участников восстания состоится в Вильнюсе 22 ноября. На мероприятие приедут руководители Литвы и Польши, а также представительная делегация Беларуси. Кроме того в перезахоронении примет участие Председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский.


Программа церемонии
8.30 – Вынос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского.

8.40 – Внос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов в Кафедральный собор-базилику Св. Станислава и Св. Владислава.

9.00-11.30 – Общественное прощание.

11.45 – Прибытие официальных лиц и иностранных делегаций в Кафедральный собор-базилику Св. Станислава и Св. Владислава.

12.00 – Святая Месса в Кафедральном соборе-базилике Св. Станислава и Св. Владислава. Мессу проводит архиепископ-митрополит Гинтарас Грушас, участвуют епископы и военные капелланы Литвы, Польши, Беларуси. (Вход в Кафедральный собор будет ограничен, будет проводиться видеотрансляция на экране на Кафедральной площади (прямая трансляция LRT).

После Св. Мессы состоятся прощальные речи официальных государственных лиц.

13.20 – Вынос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов из Кафедрального собора-базилики Св. Станислава и Св. Владислава. Траурная процессия направляется на кладбище Росы.

(Маршрут траурной процессии: ул. Врублевского, Швентараге, Пилес, Диджойи, Остробрамская (Аушрос Вартан), Пелесос, Росы).

~ 14.00 – Остановка траурной процессии в Острой браме. Пение на литовском, польском и белорусском языках.

~ 14.30 – Прибытие траурной процессии на кладбище Росы. (Вход на кладбище Росы будет ограничен, будет проводиться видеотрансляция на экране (прямая трансляция LRT).

14.40 – Внос гробов руководителей и участников восстания 1863-1864 годов в часовню старого кладбища Росы, последнее прощание.

Окончание официальной части перезахоронения.


Останки казненных российскими карателями повстанцев были случайно обнаружены на склонах горы Гедимина в Вильнюсе. После необходимых процедур эксгумации и идентификации, было решено провести перезахоронение. В сентябре в этом году началась дискуссия о возможных похоронах повстанцев в Беларуси. Но официальный Минск к этому разговору так и не присоединился.

СК/АА belsat.eu
 
Теги: Минск
 
 
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В государственной церемонии перезахоронения национального героя Беларуси, Литвы и Польши Константина Калиновского и других участников восстания 1863-1864 годов...
 
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