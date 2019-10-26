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Врач-дерматовенеролог 29 октября в рамках Дня псориаза состоится «горячая линия»

27.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В международном календаре 29 октября обозначено как Всемирный день псориаза.

Врач-дерматовенеролог 29 октября в рамках Дня псориаза состоится «горячая линия»

Уровень заболеваемости псориазом из года в год растет, изменяется и его возрастной состав. Если раньше болезнь поражала в основном взрослое население в возрасте 25-50 лет, теперь все чаще можно встретить молодых людей и детей, страдающих этим недугом. В Беларуси в структуре дерматовенерологических диагнозов псориаз составляет 3,6% от всей патологии.

Виновниками обострения заболевания могут стать стрессы, гормональные изменения в организме, продолжительный прием лекарственных препаратов, но чаще псориатические бляшки (красновато-розовые выпуклые пятна, на поверхности которых расположены сухие серебристые чешуйки), появляются из-за неправильных пищевых привычек.

Больные должны правильно составлять свой ежедневный рацион, исключая из меню выпечку, кондитерские изделия, жирные и жареные блюда, алкоголь, газированные напитки. Рекомендуется пить исключительно фильтрованную воду. Дневной рацион на три части должен состоять из свежих овощей и фруктов. Это салаты из свеклы, моркови, капусты. В основу диеты добавить корневой сельдерей, лук, чеснок, тмин, укроп, огурцы. Одна часть рациона обязательно должна быть из протеинов (семечки, сырые орехи, белок куриного яйца, нежирное мясо), и последняя часть – это гречка, перловка, горох, бобы. Плюсом будет употребление фиников, изюма, кураги. Диета должна включать витамины группы A, B и D.

При псориазе нельзя есть цитрусовые, шоколад, цельное молоко с большой жирностью, в больших количествах мед и продукты, в состав которых входит красный пигмент (помидоры, перец, клубника). Нужно свести на нет употребление кислого, острого, копченого, сладкого, соли и других соленых продуктов, а также вызывающих аллергические реакции.

Диета при псориазе включает обязательную очистку организма, и в этом поможет голодание (в неделю 20-30 часов). Постарайтесь выделить один день, на протяжении которого ничего не будете есть и пить, кроме дистиллированной воды. Результат голодания и соблюдения диеты не заставит себя ждать. Уже через 2-3 недели можно почувствовать улучшение состояния организма.

В рамках Дня псориаза в районной поликлинике 29 октября с 9.00 до 11.00 состоится «горячая линия» с врачом-дерматовенерологом Владимиром Ивановичем Чикаровым, тел. 7-00-48.

Подготовила Елена БЕЛКО

 
 
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В международном календаре 29 октября обозначено как Всемирный день псориаза. Уровень заболеваемости псориазом из года в год растет, изменяется и...
 
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