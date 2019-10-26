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Отходы – в доходы: в Беларуси получают электричество из коровьего навоза
27.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси научились вырабатывать энергию из коровьего навоза. Направление оказалось перспективным, и сейчас это один из эффективных видов альтернативной энергетики. Установка за час дает столько же киловатт, сколько за месяц тратят в двухэтажном особняке, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Почти всю работу на ферме выполняют роботы: они кормят, моют и доят коров. Высокие технологии – в действии. Эти уникальные животные дают еще и электричество, и тепло. Источник энергии весьма специфический. Отходы жизнедеятельности коров здесь превращают в доход. Их навоз – материал для местной биогазовой установки.
Роботы помещают навоз в яму, а уже оттуда по трубам отправляют его на биогазовую станцию. Ежедневно туда поступает около 300 кубов топлива.
В емкости навоз разогревают до 40 градусов, он выделяет газ, из которого впоследствии получают электроэнергию. Светом удается обеспечить не только ферму, но и весь район.
За альтернативной энергетикой – возможно, будущее. Она причиняет меньше вреда окружающей среде, говорят экологи. Пока эти технологии только начинают развиваться и, соответственно, довольно дорогие. Так что без традиционных источников пока не обойтись.
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Роботы помещают навоз в яму, а уже оттуда по трубам отправляют его на биогазовую станцию. Ежедневно сюда поступает около 300 кубов топлива.
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