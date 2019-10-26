Погода за окном сегодня подгоняет волковысских коммунальников побыстрее завершить все работы на актуальных объектах, к коим можно отнести и ремонт пешеходных дорожек в районе средней школы № 7 Волковыска.

Два с небольшим года назад мы предложили молодой маме пройти квест в Волковыске. Мы решили узнать, как обстоят дела с более приземленными вещами, с которыми каждый день приходится иметь дело каждой маме маленького ребенка - попросили молодую девушку с коляской преодолеть путь от одного из домов по улице Боричевского до районной поликлиники или мини-рынка.

Что из этого вышло можно почитать здесь.

Ну, а сегодня можно констатировать, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Усилиями коммунальников проблемные участки пешеходных дорожек по улицам Боричевского и Горбатова в районе средней школы № 7 реконструированы. Залиты новые ступеньки в районе дома № 17 по ул. Горбатова, забетонирована пешеходная дорожка.

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

А благодаря спонсорской помощи одного из предприятий города уложен новый асфальт на пешеходке между стадионом школы и яслями-садом № 9.

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Двумя месяцами ранее была приведена в порядок часть дороги в районе яслей-сада № 12 и домов №№ 18 и 20 по ул. Боричевского, а также в районе бывшей бани на «Централке».

Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Так сложилось, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых хлопотных и проблемных отраслей.

Люди чаще выражают недовольство услугами ЖКХ, чем хвалят и благодарят коммунальников. Работники ЖКХ, в свою очередь, сетуют на тяжелый труд и сравнительно невысокую зарплату.

Понятно, что все проблемы из-за недофинансирования. А пока хотелось бы напомнить горожанам, что летом прошлого года в Волковыске был запущен портал «Мой Горад» 115.бел, впоследствии обновленный и получивший название «Мая рэспублiка», который дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ. Правда, реагирование коммунальников на заявки оставляет желать лучшего – многие обращения так и висят неисполненными по месяцу и больше. Поэтому хочется пожелать им максимально учитывать заявки, поступающие от волковычан, исходя из технического состояния объектов, требующих ремонта, и финансовых возможностей исполнителя. 

 

 

 

Безбарьерный Волковыск - дорогами молодых мам

 