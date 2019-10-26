Волковыск становится удобным городом для пешеходных прогулок?

Источник материала: Новости Волковыска

Погода за окном сегодня подгоняет волковысских коммунальников побыстрее завершить все работы на актуальных объектах, к коим можно отнести и ремонт пешеходных дорожек в районе средней школы № 7 Волковыска.

Два с небольшим года назад мы предложили молодой маме пройти квест в Волковыске. Мы решили узнать, как обстоят дела с более приземленными вещами, с которыми каждый день приходится иметь дело каждой маме маленького ребенка - попросили молодую девушку с коляской преодолеть путь от одного из домов по улице Боричевского до районной поликлиники или мини-рынка.

Что из этого вышло можно почитать здесь .

Ну, а сегодня можно констатировать, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Усилиями коммунальников проблемные участки пешеходных дорожек по улицам Боричевского и Горбатова в районе средней школы № 7 реконструированы. Залиты новые ступеньки в районе дома № 17 по ул. Горбатова, забетонирована пешеходная дорожка.

























А благодаря спонсорской помощи одного из предприятий города уложен новый асфальт на пешеходке между стадионом школы и яслями-садом № 9.

















Двумя месяцами ранее была приведена в порядок часть дороги в районе яслей-сада № 12 и домов №№ 18 и 20 по ул. Боричевского, а также в районе бывшей бани на «Централке».





Так сложилось, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых хлопотных и проблемных отраслей.

Люди чаще выражают недовольство услугами ЖКХ, чем хвалят и благодарят коммунальников. Работники ЖКХ, в свою очередь, сетуют на тяжелый труд и сравнительно невысокую зарплату.

Понятно, что все проблемы из-за недофинансирования. А пока хотелось бы напомнить горожанам, что летом прошлого года в Волковыске был запущен портал «Мой Горад» 115.бел , впоследствии обновленный и получивший название «Мая рэспублiка» , который дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ. Правда, реагирование коммунальников на заявки оставляет желать лучшего – многие обращения так и висят неисполненными по месяцу и больше. Поэтому хочется пожелать им максимально учитывать заявки, поступающие от волковычан, исходя из технического состояния объектов, требующих ремонта, и финансовых возможностей исполнителя.