Наторговать на миллиард долларов: Лукашенко и Токаев поставили общие цели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко на этой неделе отправился в Казахстан. Это его первый официальный визит в страну при президенте Токаеве. Главная тема переговоров – экономика. Лидеры договорились увеличить товарооборот и наторговать на миллиард долларов. О том, как прошла встреча – корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.



На встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым белорусский лидер, как и положено хорошему гостю, пришел не с пустыми руками.

«Вы нам очень нужны. История предопределила нам – Казахстану, Беларуси и России – быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. А Казахстан всегда выступал в вашем лице инициатором такой интеграции. Поэтому нам грех снижать обороты», – сказал президент Беларуси.

«Надо нам наращивать сотрудничество, взаимную торговлю, объемы. У нас есть, что предложить друг другу – взаимодополняемая экономика», – отметил Назарбаев.

Они знают друг друга больше четверти века. Есть что вспомнить и о чем поговорить. Лукашенко рассказывает, как начиналась президентская дружба.

«Я встретился с ними, аксакалами, что я там сопливый, мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов... Ну и что. Ну, за пивом бегал поначалу, как в народе говорят: «Молодой – побежишь за пивом», – поделился Лукашенко.

Сейчас разговор на равных. Отношения - партнерские. Но впервые Назарбаев встречает Лукашенко не в качестве президента. Да и белорусский лидер в первый раз в столице уже с новым именем – Нур-Султан. Зато он хорошо помнит, как город выглядел раньше.

«Я был в Целинограде два раза. В советские времена. Я видел: зачуханная советская деревня. Небольшой городок. А сегодня в степи вырос красавец город, который носит имя человека, который создал этот город. Тяжелое решение, но как показало время, оно было оправданно», – сказал Лукашенко.

Визит белорусского лидера в Казахстан – официальный. Все - по протоколу: оркестр, гимны, рота почетного караула и восточная роскошь.

«По всем, Қасым-аке, вопросам, которые в повестке дня у нас стоят, в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения», – сказал президент Беларуси.

Приставка «аке» в некоторых азиатских странах – знак высокого уважения.

«Это человек, который не просто может продолжить, он может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Очень грамотный, толковый, умница, образованный», – отметил Лукашенко.

Добрососедские отношения – залог и хорошей торговли. С нынешних 800 миллионов долларов президенты договорились довести товарооборот до миллиарда.

«Вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», – заявил Лукашенко.

«Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Один пояс, один путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям», – отметил Токаев.