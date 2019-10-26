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Наторговать на миллиард долларов: Лукашенко и Токаев поставили общие цели

27.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко на этой неделе отправился в Казахстан. Это его первый официальный визит в страну при президенте Токаеве. Главная тема переговоров – экономика. Лидеры договорились увеличить товарооборот и наторговать на миллиард долларов. О том, как прошла встреча – корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.

На встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым белорусский лидер, как и положено хорошему гостю, пришел не с пустыми руками.

«Вы нам очень нужны. История предопределила нам – Казахстану, Беларуси и России – быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. А Казахстан всегда выступал в вашем лице инициатором такой интеграции. Поэтому нам грех снижать обороты», – сказал президент Беларуси.

«Надо нам наращивать сотрудничество, взаимную торговлю, объемы. У нас есть, что предложить друг другу – взаимодополняемая экономика», – отметил Назарбаев.

Они знают друг друга больше четверти века. Есть что вспомнить и о чем поговорить. Лукашенко рассказывает, как начиналась президентская дружба.   

«Я встретился с ними, аксакалами, что я там сопливый, мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов... Ну и что. Ну, за пивом бегал поначалу, как в народе говорят: «Молодой – побежишь за пивом», – поделился Лукашенко.

Сейчас разговор на равных. Отношения -  партнерские. Но впервые Назарбаев встречает Лукашенко не в качестве президента. Да и белорусский лидер в первый раз в столице уже с новым именем – Нур-Султан. Зато он хорошо помнит, как город выглядел раньше.

«Я был в Целинограде два раза. В советские времена. Я видел: зачуханная советская деревня. Небольшой городок.  А сегодня в степи вырос красавец город, который носит имя человека, который создал этот город. Тяжелое решение, но как показало время, оно было оправданно», – сказал Лукашенко.

Визит белорусского лидера в Казахстан – официальный. Все  -  по протоколу: оркестр, гимны, рота почетного караула и восточная роскошь.

«По всем, Қасым-аке, вопросам, которые в повестке дня у нас стоят, в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения», – сказал президент Беларуси.

Приставка «аке» в некоторых азиатских странах – знак высокого уважения.

«Это человек, который не просто может продолжить, он может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Очень грамотный, толковый, умница, образованный», – отметил Лукашенко.

Добрососедские отношения – залог и хорошей торговли. С нынешних 800 миллионов долларов президенты договорились довести товарооборот до миллиарда.

«Вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», – заявил Лукашенко.

«Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Один пояс, один путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям», – отметил Токаев.

Поводов для новых импульсов в отношениях действительно много. Это и поставки казахстанской нефти в Беларусь, и белорусская техника, которую сюда ввозят.  Ценят в Казахстане и белорусскую мебель. Открытые границы – доступные цены.
 
«У них мягкая мебель очень хорошо сделана и удобна в раскладе. Мы же гостеприимный народ, и у нас диваны должны быть, чтобы они раскладывались, куда можно гостей положить», – поделилась исполнительный директор сети магазина по г.Нур-Султан Асия Манкеева.
 
Впрочем, в гостеприимстве не откажешь и белорусам. По окончании переговоров Александр  Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева приехать в Беларусь уже в следующим году.     



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По окончании переговоров Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева приехать в Беларусь уже в следующим году.
 
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