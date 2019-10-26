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Наторговать на миллиард долларов: Лукашенко и Токаев поставили общие цели
27.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко на этой неделе отправился в Казахстан. Это его первый официальный визит в страну при президенте Токаеве. Главная тема переговоров – экономика. Лидеры договорились увеличить товарооборот и наторговать на миллиард долларов. О том, как прошла встреча – корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.
«Надо нам наращивать сотрудничество, взаимную торговлю, объемы. У нас есть, что предложить друг другу – взаимодополняемая экономика», – отметил Назарбаев.
Они знают друг друга больше четверти века. Есть что вспомнить и о чем поговорить. Лукашенко рассказывает, как начиналась президентская дружба.
Сейчас разговор на равных. Отношения - партнерские. Но впервые Назарбаев встречает Лукашенко не в качестве президента. Да и белорусский лидер в первый раз в столице уже с новым именем – Нур-Султан. Зато он хорошо помнит, как город выглядел раньше.
Визит белорусского лидера в Казахстан – официальный. Все - по протоколу: оркестр, гимны, рота почетного караула и восточная роскошь.
«По всем, Қасым-аке, вопросам, которые в повестке дня у нас стоят, в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения», – сказал президент Беларуси.
Приставка «аке» в некоторых азиатских странах – знак высокого уважения.
Добрососедские отношения – залог и хорошей торговли. С нынешних 800 миллионов долларов президенты договорились довести товарооборот до миллиарда.
«Вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», – заявил Лукашенко.
Поводов для новых импульсов в отношениях действительно много. Это и поставки казахстанской нефти в Беларусь, и белорусская техника, которую сюда ввозят. Ценят в Казахстане и белорусскую мебель. Открытые границы – доступные цены.
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По окончании переговоров Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева приехать в Беларусь уже в следующим году.
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