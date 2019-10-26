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Конец бабьего лета пророчат синоптики дачникам. Опадут листья, можно начинать копать землю

27.10.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Осень осыпает свою разноцветную листву на дачные грядки. Владельцы фазенд жгут костры отравляя воздух дымом. Кто прав, а кто виноват? Впрочем, листья и различную ботву можно заложить в ямы для получения перегноя. Себе польза и никакого вреда окружающим.

Конец бабьего лета пророчат синоптики дачникам. Опадут листья, можно начинать копать землю

Судя по прогнозу погоды это последние выходные, когда можно было отдохнуть под ещё жаркими лучами осеннего солнца. В теплице много зреющих томатов, а на почти высохшей плети болтается последний огурец. По второму разу цветут баклажаны и перцы и уже появились небольшие завязи этих овощей. Посмотрим, что с ними будет дальше. Вчера под крышей собрали отличный урожай редиса и посадили новые семена. Лук на перо в теплице планируем вырастить к Новому году.

Конец бабьего лета пророчат синоптики дачникам. Опадут листья, можно начинать копать землю

Этим летом посадили несколько кустиков артишока. Растение многолетнее и должно дать свои плоды в будущем году. Надеемся, что зима будет мягкой и в теплице южный гость выживет. Артишок - травянистое растение семейства сложноцветных с крупными соцветиями, нижние мясистые части которых идут в пищу. Артишок - это нераспустившаяся цветочная почка растения, состоящая из крупных мясистых чешуек. Родина артишока – Средиземноморье. Пробовали сей «фрукт» когда ездили во Францию.

Конец бабьего лета пророчат синоптики дачникам. Опадут листья, можно начинать копать землю

Вроде ничего особенного по вкусу, но страшно полезно.

 
 
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  Осень осыпает свою разноцветную листву на дачные грядки. Владельцы фазенд жгут костры отравляя воздух дымом. Кто прав, а кто виноват? Впрочем, листья и различную...
 
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