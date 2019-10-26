Конец бабьего лета пророчат синоптики дачникам. Опадут листья, можно начинать копать землю

Источник материала: Виртуальный Брест

Осень осыпает свою разноцветную листву на дачные грядки. Владельцы фазенд жгут костры отравляя воздух дымом. Кто прав, а кто виноват? Впрочем, листья и различную ботву можно заложить в ямы для получения перегноя. Себе польза и никакого вреда окружающим.





Судя по прогнозу погоды это последние выходные, когда можно было отдохнуть под ещё жаркими лучами осеннего солнца. В теплице много зреющих томатов, а на почти высохшей плети болтается последний огурец. По второму разу цветут баклажаны и перцы и уже появились небольшие завязи этих овощей. Посмотрим, что с ними будет дальше. Вчера под крышей собрали отличный урожай редиса и посадили новые семена. Лук на перо в теплице планируем вырастить к Новому году.





Этим летом посадили несколько кустиков артишока. Растение многолетнее и должно дать свои плоды в будущем году. Надеемся, что зима будет мягкой и в теплице южный гость выживет. Артишок - травянистое растение семейства сложноцветных с крупными соцветиями, нижние мясистые части которых идут в пищу. Артишок - это нераспустившаяся цветочная почка растения, состоящая из крупных мясистых чешуек. Родина артишока – Средиземноморье. Пробовали сей «фрукт» когда ездили во Францию.





Вроде ничего особенного по вкусу, но страшно полезно.