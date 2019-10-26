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Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах
27.10.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сбор клюквы для жителей полесских районов Гомельщины с давних пор было одной из реальных возможности заработать. На Полесских болотах всегда хороший урожай клюквы, а потому с наступлением октября многие полешуки даже берут отпуска и отправляются на болото за ягодой.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Сбор клюквы для жителей полесских районов Гомельщины с давних пор было одной из реальных возможности заработать. На Полесских болотах всегда хороший урожай...
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