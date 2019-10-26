Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Источник материала: Виртуальный Брест

Сбор клюквы для жителей полесских районов Гомельщины с давних пор было одной из реальных возможности заработать. На Полесских болотах всегда хороший урожай клюквы, а потому с наступлением октября многие полешуки даже берут отпуска и отправляются на болото за ягодой.-0-





Фото Сергея Холодилина



































