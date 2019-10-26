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Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

27.10.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сбор клюквы для жителей полесских районов Гомельщины с давних пор было одной из реальных возможности заработать. На Полесских болотах всегда хороший урожай клюквы, а потому с наступлением октября многие полешуки даже берут отпуска и отправляются на болото за ягодой.-0-

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Фото Сергея Холодилина

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

Смотрите, как идёт сбор клюквы на Полесских болотах

 
 
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  Сбор клюквы для жителей полесских районов Гомельщины с давних пор было одной из реальных возможности заработать. На Полесских болотах всегда хороший урожай...
 
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