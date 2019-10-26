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Видеофакт: собака гналась за зайцем по дорогам в центре Минска
Источник материала: Партизан
Ну, заяц, погоди! Следующий ролик не только напоминает популярный мультфильм.
Он ещё и о необходимости быть внимательным на дороге. Ведь снята короткометражка не профессионалами в павильоне, а автомобильным видеорегистратором на одной из минских улиц.
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Ну, заяц, погоди! Следующий ролик не только напоминает популярный мультфильм.
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