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Видеофакт: собака гналась за зайцем по дорогам в центре Минска

27.10.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ну, заяц, погоди! Следующий ролик не только напоминает популярный мультфильм.


Он ещё и о необходимости быть внимательным на дороге. Ведь снята короткометражка не профессионалами в павильоне, а автомобильным видеорегистратором на одной из минских улиц.
 
 
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Ну, заяц, погоди! Следующий ролик не только напоминает популярный мультфильм.
 
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