«Выражаться в России надо поаккуратней». Сын пресс-секретаря Путина осудил Макгрегора за его высказывания о Дагестане





В частности, он заявил, что не поедет в Дагестан по приглашению Нурмагомедова, даже если ему надо будет сходить в туалет.





«После его высказываний о дагестнанцах, мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней. Треш, талк, как в Америке, здесь не прокатит. Человек он далеко неглупый и все понял. Думаю, он все исправит. Лично я желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша!» — написал Песков в Instagram.









В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда ирландец проиграл в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде. В апреле этого года ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор назвал жену россиянина «полотенцем» и «козлом». Нурмагомедов употребил в адрес ирландца слова «насильник» и «лицемер», добавив, что нельзя чувствовать себя в безопасности, если оскорбляешь чужую религию.