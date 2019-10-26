В какое время лучше принимать лекарства от давления?





GETTY IMAGES





В исследовании говорится, что таблетки лучше защищают от инсультов и сердечных приступов, если принимать их перед сном, а не утром.





Эксперты пришли к выводу, что на реакцию человека на лекарства влияют "биологические часы" и естественный ритм нашего организма.





Как синхронизировать прием лекарств с вашими "биологическими часами"?

Исследователи находят все больше доказательств того, что многие лекарства, в том числе для сердца, действуют лучше, если принимать их в определенное время дня.





Исследование, опубликованное в European Heart Journal, на сегодняшний день является крупнейшим в своем роде. В нем принимали участие 19 тысяч человек, принимающих лекарства от давления.





Участников случайным образом разделили на две группы: одни принимали таблетки утром, другие - перед сном. Исследователи отслеживали их состояние в течение следующих пяти и более лет.





В итоге они пришли к выводу, что у тех участников исследования, кто принимал лекарства вечером, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности был в два раза ниже.









Кровяное давление должно снижаться ночью, когда мы спим и наш организм отдыхает.





Если этого не происходит и давление остается высоким, то риск сердечного приступа или инсульта увеличивается, отмечают эксперты.





Согласно исследованию, прием лекарств вечером помогает контролировать артериальное давление в ночное время суток у людей с гипертонией (повышенным артериальным давлением).





У участников исследования, которые принимали лекарства перед сном, средний уровень кровяного давления был значительно ниже как днем, так и ночью. В ночное время суток их кровяное давление было ниже, чем у тех, кто принимал лекарства по утрам.









Ведущий исследователь профессор Рамон Хермида из испанского университета Виго сказал, что врачи могут принять это во внимание и начать рекомендовать своим пациентам принимать лекарства от давления на ночь: "Это совершенно бесплатно и может спасти много жизней".





"В нынешних рекомендациях по лечению гипертонии не содержится каких-либо указаний на то, в какое время лучше принимать лекарства. Самая распространенная рекомендация врачей - принимать таблетки утром во время завтрака, но она основана на ошибочной теории о том, что это снижает утренний уровень артериального давления", - говорит он.









Результаты исследования, которое вел Хермида, показали, что люди, которые принимают лекарства перед сном, а не утром, имеют более контролируемое артериальное давление и значительно более низкий риск смерти, сердечных болезней и проблем к кровеносными сосудами, отметил профессор.





При этом он добавил, что еще нужно провести дополнительные исследования среди разных групп населения, чтобы проверить, применимы ли их с его испанскими коллегами выводы ко всем пациентам, принимающим разные лекарства от давления.





"Хоть это исследование подтверждает предыдущие выводы, сделанные в этой области, необходимо продолжать проводить исследования среди других этнических групп, а также среди людей, которые работают посменно, чтобы по-настоящему доказать, что прием лекарств на ночь полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Ванесса Смит из Британского фонда здоровья сердца.





"Если вы принимаете лекарства от давления, то необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем менять время приема таблеток. Могут быть опеределенные причины, по которым ваш врач прописал вам принимать лекарство утром или вечером", - предупреждает она.





Образ жизни человека также влияет на кровяное давление. Негативно на нем может отразиться следующее:





Чрезмерное употребление алкоголя

Курение

Избыточный вес

Малоподвижность

Чрезмерное употребление соли

Похожие темы



