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Экс-глава Нацбанка поставил диагноз белорусской экономике на примере садовых ножниц

27.10.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич ответил на вопрос «БелГазеты» «как спасать белорусскую экономику» и рассказал, как выбирал в Минске садовые ножницы:

- Надо подписать с МВФ программу структурной перестройки и реформ, и прежде всего сформулировать новую программу управления госсектором. Министр должен заниматься стратегией, подсказывать предприятиям, на каких международных рынках сложилась наиболее благоприятная конъюнктура, а предприятия должны нести 100-процентную ответственность за производимую продукцию, цену, реализацию.

Надо хотя бы поменять управление госкомпаниями. Заключить новые контракты с правлением госкомпаний, с генеральными директорами: делай все, что угодно, но должна быть прибыль, а не убытки, которые случаются даже в более-менее успешных госкомпаниях, на том же Минском тракторном заводе.


Реализация продукции не идет. Руководство госкомпаний может производить все, что угодно, а МИД, Макей должен обеспечить сбыт продукции? Само предприятие должно создать специальный отдел сбыта своей продукции, думать, что производить, по какой цене. Моя жена искала в Минске садовые ножницы. Нашла белорусские, которые в два раза дороже таиландских, китайских! Белорусские госкомпании попросту неконкурентоспособны.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич ответил на вопрос «БелГазеты» «как спасать белорусскую экономику» и рассказал, как выбирал в Минске садовые...
 
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