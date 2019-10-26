ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане требуют переименовать тусовочную улицу города

27.10.2019 18:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На сайте «Удобный город» появилась петиция с предложением вернуть Октябрьской улице ее историческое название — Ляховская.

— Это было культовым местом еще до войны, где собиралось много людей. По сути, это было трудовое предместье, следы которого сохранились до сих пор. Считаем, что советское название «Октябрьская» сильно диссонирует с историей этой улицы и ее креативной, андеграундной атмосферой. Это видно на примере бюста Ленина, расположенном на фоне современных муралов и арт-инсталляций, — объясняют свою позицию создатели петиции.

Они также настаивают на том, что советское название убивает туристический потенциал улицы, а историческое — наоборот — привлекло бы больше туристов. В дальнейшем улицу нужно сделать пешеходной, говорится в тексте, и заняться ее благоустройством.

4 ноября обращение направят в Мингорисполком.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Удобный город» появилась петиция с предложением вернуть Октябрьской улице ее историческое название — Ляховская.
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли не платить алименты, если потерял работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика