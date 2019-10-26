Минчане требуют переименовать тусовочную улицу города

— Это было культовым местом еще до войны, где собиралось много людей. По сути, это было трудовое предместье, следы которого сохранились до сих пор. Считаем, что советское название «Октябрьская» сильно диссонирует с историей этой улицы и ее креативной, андеграундной атмосферой. Это видно на примере бюста Ленина, расположенном на фоне современных муралов и арт-инсталляций, — объясняют свою позицию создатели петиции.





Они также настаивают на том, что советское название убивает туристический потенциал улицы, а историческое — наоборот — привлекло бы больше туристов. В дальнейшем улицу нужно сделать пешеходной, говорится в тексте, и заняться ее благоустройством.





4 ноября обращение направят в Мингорисполком.