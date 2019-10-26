Можно ли не платить алименты, если потерял работу

— Избежать выплаты алиментов нельзя, даже потеряв работу, — поясняет главный специалист управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Антонина Друк. — Статья 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусматривает неукоснительную обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. И потеря работы не освобождает от выплат родителя, обязанного уплачивать алименты.





Если деньги не будут уплачены своевременно, судебный исполнитель насчитает задолженность. Когда должник на момент начисления задолженности не работает, ее размер определяется исходя из заработка на последнем месте работы, а при отсутствии сведений об этом либо если с момента увольнения прошло более трех месяцев — исходя из средней заработной платы в стране.









— К слову, статьей 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрен в том числе минимальный размер алиментов для трудоспособных родителей на содержание несовершеннолетних детей, — уточняет А. Друк. — В месяц на одного ребенка он составляет 50 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, на двух детей — 75 %, на трех и более — 100 %. Сегодня бюджет прожиточного минимума составляет 230,91 рубля, соответственно, минимальный размер алиментов на одного ребенка должен составлять 115,46 рубля и никак не ниже, даже в том случае, если требуемый процент от зарплаты составляет меньшую сумму. Впрочем, размер выплат может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного их уплачивать, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании средств в установленном настоящей статьей размере оказываются менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также если родитель, с которого взыскиваются выплаты, является инвалидом 1-й или 2-й группы. В исключительных случаях суд может освободить родителя, являющегося инвалидом 1-й или 2-й группы, от уплаты алиментов, а также уменьшить минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного родителя, который по объективным причинам не может их уплачивать в установленных размерах.





Стоит отметить, что в судебном порядке (по иску лица, уплачивающего алименты) может быть решен вопрос и об освобождении его полностью или частично от уплаты образовавшейся задолженности. Но это возможно, если судом будет установлено, что неуплата алиментов имела место по уважительным причинам, а материальное и семейное положение должника не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность.





Также при образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного их уплачивать по судебному постановлению, взыскатель может в судебном порядке потребовать неустойку. Законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Если более трех месяцев в течение года взыскатель их не получает, он вправе в установленном порядке подать заявление для привлечения неплательщика к ответственности.









— Что касается алиментов на совершеннолетних детей, то данный вопрос можно решить только в судебном порядке, — говорит специалист. — Они могут быть взысканы по судебному постановлению при наличии в совокупности двух условий: нетрудоспособности и нуждаемости.





По общему правилу к нетрудоспособным совершеннолетним детям относятся инвалиды 1-й и 2-й группы. Нуждаемость же определяется как невозможность удовлетворения жизненно важных потребностей в пище, одежде, жилище, лечении. Состояние нуждаемости и размер содержания определяются непосредственно судом, если между родителями и детьми не достигнуто соглашение о добровольном содержании.



