Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в КХЛ

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге поражением от уфимского «Салавата Юлаева» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).

Уже на первых минутах матча Андрей Степанов вывел «зубров» вперед. После этого гости провели несколько опаснейших атак, но надежная игра Юнаса Энрота позволила минчанам уйти на перерыв лидерами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А на 30-й минуте Артем Демков, реализовав большинство, сделал счет 2:0. Увы, удержать преимущество минчане не смогли. Во втором и третьем периодах они пропустили по шайбе в меньшинстве после необязательных удалений, а сами не смогли реализовать двухминутное большинство 5 на 3.

В овертайме Юнас Энрот несколько раз спас команду, но с броском Кугрышева под перекладину швед, отразивший за матч 35 бросков, справиться не смог.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Граньяни — Ерёменко — Спунер — Шор — Степанов; Готовец — Евенко — А. Костицын — Ковыршин — Принс; Знахаренко — Павлович — Гайнетдинов — Демков — Паре; Денисов — Крыскин — Дадонов — Китаров — Когалев.

«Салават Юлаев»: Кареев (Метсола); Ларсен — Сергеев — Баранов — Хохряков — Хартикайнен; Арзамасцев — Пашнин — Сошников — Манникен — Бурмистров; Лисовец — Семёнов — Кугрышев — Кадейкин — Жарков; Мухамадуллин — Гиматов — Картаев — Майоров.

Это поражение стало для «Динамо» восьмым подряд. 30 октября минчане сыграют в Челябинске с аутсайдером Восточной конференции — челябинским «Трактором»,

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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