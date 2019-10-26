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Забытые страницы истории Минского укрепрайона. Рассказываем неизвестные факты о главном оборонном пункте «Линии Сталина»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25-летие на неделе отметила Служба безопасности Президента, и 75 лет, как в Минске работает Музей Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Накануне праздника Александр Лукашенко наградил госнаградами военнослужащих Службы безопасности, а также вручил погоны старшему офицерскому составу. А Президенту была вручена юбилейная медаль «25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь».
Что касается второй даты, она, скажем так, про официальное открытие музея Великой Отечественной войны в Доме профсоюзов на площади Свободы. Оно состоялось 22 октября 1944 года, хотя решение о создании музея по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами было принято еще до освобождения страны. Был брошен клич с просьбой сохранять материалы, связанные с Великой Отечественной.
Юлия Огнева, СТВ:
В честь юбилея Музея Великой Отечественной войны Дмитрий Боярович отправился на главный оборонный пункт «Линии Сталина».
Дмитрий Боярович, корреспондент:
50 километров от Минска. Поселок Станьково. В прошлом владения Чапских, родина Марата Казея. Сегодня здесь открыт Центр экологического туризма. И укрепрайон на его фоне теряется, что ли. А ведь это место уникальное: с 1922 по 1939-й в десяти километрах отсюда проходила граница Советского Союза с Польшей. Койданово (то есть нынешний Дзержинск) считалось последним западным рубежом огромной страны.
Сергей Жизневский, заведующий военно-историческим комплексом «Минский укрепрайон»:
63-й УР – это сокращенное название объекта – был частью «Линии Сталина». Оборонительной гряды СССР, которую сооружали в 1930-е годы. Ее главный эшелон обороны – ДОТы. Минский укрепрайон состоял из 242 огневых точек. Они находились через каждые 800 метров и защищали Молодечно, Заславль, Койданово.
Сергей Жизневский:
Один такой ДОТ выливали из бетона за пару недель. Бронеколпак мог выдерживать любые удары: авиабомбы, стрельбу из танков, гаубиц. Кроме разве что ядерных. Выживали солдат из бункера газовые атаки, навесные удары мортир. Сергей Жизневский, заведующий музейным комплексом, показывает нам один из сохранившихся ДОТов.
Каждая огневая точка вмещала 4-5 человек. Два пулеметчика, командир, дневальный. Но во время войны бункер мог вместить и 20 бойцов. Здесь налажена система вентиляции, было электричество, провизия.
Здесь боеприпасы складывались. Здесь стоял дневальный. Место для него. Толщина стен метровая, армированная. Эти трубы – это все громкоговорящая связь.
Бункеры как правило сооружали на возвышенностях. Благодаря этому дальность обзора из амбразур составляла несколько километров. В такой ситуации живая сила противника была легкой мишенью.
Вы видите два пулеметных гнезда. Станина. Сюда ставился пулемет «Максим». И вот сектор обстрела.
Дмитрий Боярович:
Впрочем, Минский укрепрайон себя не проявил, сооружения оказались ненужными. В 1939-м граница БССР отодвинулась на запад, вместе с ней и погранзастава. Кстати, здесь создана ее реплика. Через заставу каждый год проезжало 10 тысяч человек.
Суровые деревянные строения – первое, что видели иностранцы, прибывающие в Советский Союз.
Сергей Жизневский:
Здесь воссоздали здания начала XX века. Мастерская, конюшня, казарма, таможня. Через заставу не раз проезжал Владимир Маяковский. «На горизонте белое – снега и Негорелое», – эти строчки известный поэт написал о переходе вблизи Койданово. Здесь задерживали «чемоданных шпионов» из Японии. В 30-е годы на заставе дислоцировался 16-й дзержинский погранотряд.
Дарья Лембович, младший научный сотрудник военно-исторического комплекса «Минский укрепрайон»:
Шинель скручивали вот в такой предмет, надевали через плечо. Это было походное ношение шинели. Для того, чтобы свернуть шинель в скатку, требовалась помощь троих человек, то есть это было не просто.
Политическая агитация советских людей – это главное. У нас множество плакатов представлено по всей казарме.
А этот звук знаком, наверное, даже тем, кто далек от истории войны. Сирена воздушной тревоги Картера оповещала о бомбоударах. В музейном комплексе воспроизвели ее звук. Он делает технику, которая находится в экспозиции, еще атмосферней. Здесь представлены минометы, гаубицы, танки и пушки.
Дарья Лембович:
В экспозиции и легендарный танк Т-34. Он – как и вся техника здесь – оригинальный. С ним связана история Михаила Кошкина. Конструктор лично привез свое детище (танк впоследствии одобрило для серийного производства руководство СССР) на смотр в Москву за год до начала Великой Отечественной.
Дарья Лембович:
За музеем ВОВ комплекс «Минский укрепрайон» закреплен лишь 5 лет. За это время территорию в 7 гектаров возродили. Коллекцию техники планируют увеличить, до конца отреставрировать сохранившийся ДОТ. Недостатка туристов здесь нет, сюда едут со всего мира. Но приглашают сюда прежде всего своих, белорусов, тобы каждый еще раз повторил – или узнал – особую страницу нашей истории.
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Забытые страницы истории Минского укрепрайона. Рассказываем неизвестные факты о главном оборонном пункте «Линии Сталина»
Новости Беларуси. 25-летие на неделе отметила Служба безопасности Президента, и 75 лет, как в Минске работает Музей Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
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