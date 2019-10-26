ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

27.10.2019 19:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. НАТО готовится к масштабным учениям в Литве, самым крупным за последние четверть века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран и американская тяжелая техника уже начала прибывать на полигон в Пабраде.

Свою обеспокоенность положением дел Александр Лукашенко высказал еще на прошлой неделе. И сделал это публично – на саммите СНГ, среди лидеров в том числе Организации Договора о коллективной безопасности.

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда они не задействовали. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем.

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Юлия Огнева, СТВ:
Можно ли не реагировать на такое? Особенно с учетом нарастания противостояния между центрами силы, практики возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Ой ли. Мы прекрасно понимаем, как мало нужно для того, чтобы начался пожар, потушить который нам может и не удастся.

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
Мы обеспокоены именно самим фактом эскалации напряженности, когда сегодня во всем мире искрит, и даже рядом с нашими границами. И когда мы понимаем, что Беларусь сегодня олицетворяется с неким островком безопасности, мира и спокойствия. И когда рядышком с этим островком появляется военная техника и большое количество военных –  конечно, нас это очень беспокоит.

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Юлия Огнева:
Так к каким решениям нас подталкивают? Особенно с учетом риторики наших соседей о якобы необходимости отработки американскими военнослужащими тактики ведения действий в условиях морского порта. Мне так это нравится. А мы все сетуем на то, что в Беларуси нет моря. Это как с сусликом, которого не видишь, а он есть. Но аллегории аллегориями, а американские танки уже в 15 километрах от наших границ.

На неделе Александр Лукашенко поручил правительству адекватно на это ответить.

«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я думаю, сложно в Европе найти более миролюбивое государство, чем Республика Беларусь. Мы также принимаем меры по обеспечению собственной безопасности, мы также проводим учения на своей территории, в том числе крупномасштабные. И раз в два года по решению главы государства мы проводим совместное белорусское-российское учение. Но его численность никогда не превышала 13 тысяч человек, и характер учений всегда был оборонительный.  В данном случае мы видим исключительно наступательный характер – речь идет о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и на развертывание войск НАТО вблизи белорусских границ.

Каким будет наш ответ Чемберлену, может стать ясно уже на следующей неделе.

Александр Павловский о перебросе бронетехники США: «На уровне провокации надо это завершать»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юлия Огнева, Максим Мисько, Андрей Чернобай
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. НАТО готовится к масштабным учениям в Литве, самым крупным за последние четверть века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Около 40 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: собака гналась за зайцем по дорогам в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика