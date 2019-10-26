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«Я очень волнуюсь». Виталий Гурков рассказал, что его беспокоит перед чемпионатом Европы по муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем недавно клуб почитателей муай-тай пополнил коллектив телеканала СТВ. Многократный чемпион мира Виталий Гурков теперь наш коллега, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждую неделю он будет подводить итоги спортивных событий. В том числе и после чемпионата Европы Виталий выйдет в эфир. Правда, если раньше ссадины, которые неизбежны в бою, совсем его не заботили, сейчас – повод для волнения.
Виталий Гурков, телеведущий программы «Неделя спорта»:
Пока же главная цель и забота – это результат, о котором будет не стыдно рассказать. За боями, в которых его будут добывать, зрители смогут наблюдать у телеэкранов и в интернете на сайте СТВ глазами наших режиссеров и операторов.
Виталий Гурков:
СТВ регулярно транслирует крупнейшие первенства, проходящие в Беларуси – спортивные танцы, самбо. Конечно, в нашем портфолио есть и муай-тай. Нина Липская – режиссер, тот самый человек, который обычно виртуозно дирижирует картинкой, чтобы ни один важный и эффектный момент не скрылся от глаз зрителей – займется и трансляцией чемпионата Европы. Телевизионщики готовятся не меньше спортсменов, потому за советом – к непосредственному участнику событий.
Виталий Гурков:
Нина Липская, режиссер телеканала СТВ:
Во время боя боец слышит только тренера, точно так же операторы слышат только режиссера. Так же скачут возле ринга, только за ограничительной линией. Вот, мы можем видеть сейчас, наш боец с камерой.
Виталий Гурков:
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«Я очень волнуюсь». Виталий Гурков рассказал, что его беспокоит перед чемпионатом Европы по муай-тай
Новости Беларуси. Совсем недавно клуб почитателей муай-тай пополнил коллектив телеканала СТВ. Многократный чемпион мира Виталий Гурков теперь наш коллега,...
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