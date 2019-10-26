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Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

27.10.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске начали продавать квартиры в престижном доме в центре столицы, в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Расположен он в красивейшем месте города с видом на один из крупнейших парков Европы. Это первый старт продаж, которые анонсировали в нынешнем октябре. Как изменить качество жизни в лучшую сторону – узнали наши корреспонденты.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

У офиса продаж по улице Мстиславца, 9 уже к открытию собрались потенциальные покупатели. Начались продажи квартир в новом доме престижного жилого комплекса «Парк Челюскинцев». Это, к слову, в самом центре столицы. Кто сразу оценил этот район, тот уже покупает квартиру с видом на парк Челюскинцев.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Станислав Орлов:
Покупали однокомнатную квартиру на 11 этаже. В принципе, мне понравилась планировка. Она свободная. Окна выходят на парк.

Новый дом комплекса «Парк Челюскинцев», в котором стартовали продажи, – 25-этажка. Первый этаж – гараж-стоянка на 82 автомобиля и входная группа. Шлагбаум, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, которое уже работает. Квартиры второго этажа имеют открытые террасы, от дождя их защищают специальные козырьки.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Весь дом выполнен с панорамным остеклением. На стилобате строятся детские площадки и зоны отдыха, и вместе с террасами это будет закрытая территория и фишка всего дома. Площадь квартир – от 38 до 78 квадратов. Все квартиры свободной планировки, поэтому у каждого есть возможность создать дом мечты. 

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

В холле нового дома – дизайнерское лобби с местом для консьержа, просторной зоной ожидания гостей и санитарной комнатой. В доме три лифта фирмы «Отис», и ни одна квартира не примыкает к лифтовым шахтам. Подъезд сквозной – выйти можно на любую сторону дома. Рядом две станции метро, гимназии и школы с безупречной репутацией, детские сады, поликлиники, магазины, кафе, рестораны и кинотеатры.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Для тех, кому важен здоровый образ жизни – многофункциональный спортивный комплекс «Олимпийский», аквапарк «Фристайл» с бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом. До крупнейшего торгово-развлекательного центра страны Dana Mall и Национальной библиотеки всего одна остановка общественным транспортом.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Кто был еще быстрее, уже купили квартиры в доме Vogue.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Ольга Бобровская: 
Здесь свободная планировка. Мы искали именно то, что нам нравится. Когда изначально выбирали строительство здесь, самым главным фактором было центр города и вид на парк Челюскинцев.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Плюсы свободной планировки семья Бобровских уже отметила.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Ольга Бобровская:
Я родилась в Советском Союзе, и сейчас из него вынырнула. Сейчас это другой уровень жизни. Уровень нашего понимания жизни.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

К качеству строительства у будущих новоселов претензий нет.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Вениамин Алексеев:
Все сделано очень хорошо. Хотим своей семьей здесь отмечать Новый год.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Как купить квартиру? Просто. За полную стоимость – существенные скидки. Если денег не хватает, набор финансовых инструментов разнообразен: беспроцентная рассрочка от застройщика на четыре года; кредитная поддержка на 20 лет и покрывает до 90 % стоимости квартиры.

Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

При первом взносе в 10 % в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49 % или, по другой программе, – 6,99 % годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке! Как проверить? Легко: решиться и стать собственником квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев».

Люди в материале: Станислав Орлов, Ольга Бобровская, Вениамин Алексеев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске начали продавать квартиры в престижном доме в центре столицы, в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на...
 
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