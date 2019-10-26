Торопились! В Ростове перед визитом патриарха закатали асфальтом трамвайные пути и пустили по ним трамвай





Трамвай на заасфальтированных сетях. Фотография паблика "Ростов Главный".





издание "Юга.ру". Инцидент произошёл 22 октября, на него накануне обратило внимание"Юга.ру".





Ремонт улицы Станиславского начался перед приездом в город предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, отмечает издание. Рабочие заявили, что пуск трамвая по заасфальтированным рельсам – не ошибка, а технология работы. При этом на улице не была смонтирована контактная сеть, а трамвай работал от аккумулятора.



