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"Горизонту" разрешили продать здание в Минске на Куйбышева

27.10.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство разрешило пяти предприятиям выставить на аукцион часть своей недвижимости. Соответствующее постановление №717 от 24 октября 2019 года "Об отчуждении имущества" опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Например, холдингу "Горизонт" разрешили продать с аукциона капитальное строение по улице Куйбышева в Минске. Также одобрена продажа здания ОАО "Химремонт" на улице Асаналиева в столице, сооружения Гомельского радиозавода по улице Объездной, 9/20 в Гомеле.

Свое имущество выставят на торги МАЗ и Гомельское объединение "Кристалл".

Концерну "Белнефтехим", Министерству промышленности, Министерству финансов поручили принять меры по реализации постановления, пишет euroradio.fm
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Правительство разрешило пяти предприятиям выставить на аукцион часть своей недвижимости. Соответствующее постановление №717 от 24 октября 2019 года "Об отчуждении...
 
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