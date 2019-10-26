Учимся на чужих ошибках. Как на Слуцком хлебозаводе заботятся о безопасности работников

Источник материала: Слуцк Город





По территории предприятия разносится аромат свежеиспеченного хлеба и сдобы, навевая мысли о домашнем уюте. Но расслабляться не приходится: вкусное производство таит немало опасностей, пишет МЛЫН.BY .

— На любой операции можно получить травму, а уж если она связана с вращающимися, режущими механизмами, с высокими температурами — тем более, — объясняет инженер по охране труда Слуцкого хлебозавода Сергей Насевич. — Поэтому наша основная задача — сделать производство максимально безопасным: строго следим за выполнением персоналом установленных правил.

На предприятии уверены: в охране труда не нужно изобретать что-то, достаточно строго выполнять нормативные требования, которые предусмотрены законодательством.

— Своевременно проводим инструктаж — каждые полгода, — рассказывает Сергей Насевич. — Проходит у нас и аттестация, осмотр рабочих мест. Все работают в спец­одежде. А новички проходят обязательную стажировку, прежде чем приступить к служебным обязанностям.

Однако порой — намеренно или нет — люди забывают о жизненно важных правилах безопасности. Время от времени кто-нибудь может попытаться что-то поправить вручную во вращающемся механизме, или прислонится к работающему аппарату, не задумываясь, ухватит что-то из-под режущего агрегата. Думают — мелочь, но она может привести к серьезной проблеме.

— Конечно, хлебопекарное производство — это не металлургия, но здесь работать тоже непросто. К концу 12-часовой смены работник устает, внимание притупляется. В процессе модернизации производства у нас устанавливается новейшее оборудование, оно изначально достаточно безопасное. Тем не менее мы его еще дорабатываем с соблюдением всех требований техники безопасности, стараемся усилить защиту наиболее уязвимых мест, снизить вероятность травматизма во время производственного процесса, — объясняет главный энергетик завода Вячеслав Казейко.

Работа на хлебозаводе связана с высокими температурами. Пять минут понаблюдать за тем, как выпекается хлеб, приятно. А вот выстоять у горячей печи смену — так себе удовольствие. Особенно летом.

— Раньше, после установки более мощного, производительного оборудования были проблемы с температурным режимом в цехах, у некоторых работников даже ухудшалось самочувствие. Но и эту проблему решили: установили в цехах воздухоохладители, которые приводят микроклимат в норму. За последние лет пять жалоб не было, — отмечает Вячеслав Казейко.

Еще один важный момент в организации охраны труда на предприятии — учиться на чужих ошибках. В случае травматизма на каком-либо из белорусских предприятий на хлебозавод поступает информационное письмо, где излагаются все обстоятельства несчастного случая. И специалисты по охране труда, руководители подразделений проводят внеплановые инструктажи для работников хлебозавода, подробно и четко разбирают причины ЧП и его последствия. Чтобы еще раз обратить внимание работников на опасные производственные факторы. Это как раз тот случай, когда учиться лучше на чужих ошибках.

— Одни из самых распространенных причин, которые ведут к травматизму, — спешка и беспечность: поленился выполнить все необходимые манипуляции, предусмотренные инструкцией, поторопился поскорее закончить работу или просто допустил небрежность, положившись на свой опыт… — говорит Вячеслав Казейко. — Можно обеспечить человека всяческими средствами защиты, но если он сам не побеспокоится о своем здоровье, может случиться беда. Поэтому мы всегда держим персонал в тонусе: инструктируем, проверяем, а порой и наказываем. Чтобы в дальнейшем простая небрежность не обернулась серьезными проблемами.

Дополнительно

По статистике, несчастные случаи на производстве чаще происходят не с новичками, а специалистами со стажем. Видимо, вместе с опытом приходит излишняя самоуверенность, притупляется инстинкт самосохранения.

Екатерина Елисеева