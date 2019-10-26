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«Завотделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Мрочек рассказал, как у него впервые умер пациент

27.10.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как переживают сами врачи, когда пациенты уходят, несмотря на то, что были приложены все усилия, когда произошла смерть на операционном столе?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Если вот говорят, что врачи уже, как бы, не реагируют, это для них привычное дело – наблюдать смерть, но не верьте. Поверьте, что каждая смерть – для них это трагедия.

Вадим Щеглов:
Как это переживается?

Александр Мрочек:
Ну, как? Идёт такой самоанализ: может быть, я что-то не то совершил, сделал, не таким подходом начал операцию, не то, не с того этапа, может быть, начал, может быть, надо было ещё период подготовки какой-то продлить или, напротив, надо было раньше взять на стол. То есть начинается аналитика всего, что происходит. Любой случай смерти в клинике разбирается.

Вадим Щеглов:
А у Вас был такой опыт?

Александр Мрочек:
Конечно.

Вадим Щеглов:
И как потом смотреть в глаза родственникам?

Александр Мрочек:
Вот так и смотреть.

Вадим Щеглов:
А что происходило – у Вас были слёзы, ступор, истерика?

Александр Мрочек:
Нет. Конечно, до этого не заходит, всё-таки.

Вадим Щеглов:
Вот самая первая Ваша смерть: что с Вами было, Вы можете вспомнить?

«Завотделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Мрочек рассказал, как у него впервые умер пациент

Александр Мрочек:
Ну что? Заведующий отделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Я помню хорошо эту ситуацию. Она запоминается в жизни. Я вышел – молодой врач – я пытался объяснить. Я, конечно, высказал соболезнования, что: «Поверьте...» Они выслушали молча. Ну, на этом, собственно говоря, всё и закончилось. У меня только спросили, когда можно забрать тело.

Вадим Щеглов:
А сколько тогда было лет пациенту? Что это был за случай, почему его не удалось спасти?

Александр Мрочек:
Не удалось спасти, поскольку тогда мы не додиагностировали одну проблему этой пациентки. Я не скажу «пациента» – это была женщина. Ей было порядка 55 лет. И она длительный период страдала ревматизмом. Сейчас ревматизм – это достаточно редкое заболевание, раньше было очень много. И естественно, что наши возможности были достаточно ограничены в тот период работы областной больницы. И поэтому получилось, что получилось. Мне всегда неприятно вспоминать об этих ситуациях, хотя она – не одна такая ситуация, она не одна у любого врача. Но, к сожалению, это издержки нашей профессии, поэтому никуда не денешься, приходится с этим жить.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как переживают сами врачи, когда пациенты уходят,...
 
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