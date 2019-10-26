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Александр Мрочек: «Бутылку коньяка я не считаю уже такой большой трагедией»
Источник материала: СТВ
Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Понимаете? Пытался. Это ещё в советские времена. Ну, посмеялись с этого, конечно. Пожурили, разобрали на собрании. Но, в принципе, ничего тут страшного такого не произошло.
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как Вы относитесь к благодарности?
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