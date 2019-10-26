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«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»

27.10.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Потрясением для медицинской общественности стало так называемое дело медиков. Какие-то выводы сделаны?

«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Ну, конечно, сделаны выводы. Но они сделаны и на уровне системы здравоохранения, в целом, потому что этому была посвящена не одна коллегия министерства. Я думаю, они были сделаны и по учреждениям здравоохранения. Во всяком случае, в нашем центре эта проблема тоже поднималась и на медсоветах, и регулярно поднимается.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Потрясением для медицинской общественности стало так называемое дело медиков....
 
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