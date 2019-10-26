 Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

Источник материала: Виртуальный Брест

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, радовал брестчан во время прогулки по улице Советской.





Хозяйка роскошной собаки Анна поделилась, что её девочку зовут Ляля и ей шесть лет. У неё уже были щенки, в последний раз она родила целых двенадцать – обалдеть.





Как оказалось, пуделиха недавно участвовала в выставке, проходившей в городе Минске, и завоевала 1-е место в номинации «Самая креативная собака».







Такую «боевую» раскраску и необычную стрижку Ляле сделали в салоне, где мама хозяйки работает грумером (Работа грумера направлена на уход за животными, они моют, стригут, подрезают когти домашним животным).



