|
Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан
27.10.2019 21:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, радовал брестчан во время прогулки по улице Советской.
Хозяйка роскошной собаки Анна поделилась, что её девочку зовут Ляля и ей шесть лет. У неё уже были щенки, в последний раз она родила целых двенадцать – обалдеть.
Как оказалось, пуделиха недавно участвовала в выставке, проходившей в городе Минске, и завоевала 1-е место в номинации «Самая креативная собака».
Такую «боевую» раскраску и необычную стрижку Ляле сделали в салоне, где мама хозяйки работает грумером (Работа грумера направлена на уход за животными, они моют, стригут, подрезают когти домашним животным).
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by