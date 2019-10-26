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Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

27.10.2019 21:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, радовал брестчан во время прогулки по улице Советской.

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

Хозяйка роскошной собаки Анна поделилась, что её девочку зовут Ляля и ей шесть лет. У неё уже были щенки, в последний раз она родила целых двенадцать – обалдеть.

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

Как оказалось, пуделиха недавно участвовала в выставке, проходившей в городе Минске, и завоевала 1-е место в номинации «Самая креативная собака».

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан
 Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

Такую «боевую» раскраску и необычную стрижку Ляле сделали в салоне, где мама хозяйки работает грумером (Работа грумера направлена на уход за животными, они моют, стригут, подрезают когти домашним животным).

Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, удивлял брестчан

 
Теги: Минск
 
 
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  Королевский пудель, раскрашенный во все цвета радуги, радовал брестчан во время прогулки по улице Советской. Хозяйка роскошной собаки Анна поделилась, что её...
 
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