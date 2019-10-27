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Самсонов собирается на Олимпиаду, а Павлович завершает карьеру. Интервью с тренером национальной сборной по настольному теннису
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Belarus Open или же открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису стартует уже на следующей неделе. В гостях студии «Недели спорта» председатель федерации, главный тренер сборной Беларуси Александр Петкевич.
Нельзя сказать, что год очень успешный
Кристина Момот, СТВ:
Александр Петкевич, главный тренер сборной Беларуси по настольному теннису:
Но, конечно же, сказать, что очень успешный год – так нельзя сказать, как это было в прошлые года или десяток лет назад. Можно отметить успешное выступление Самсонова на Кубке Европы, который состоялся в начале февраля. Там он завоевал серебряную медаль и был близок к тому, чтобы выиграть кубок. Он уступил «на балансе» в решающем сете немцу Дмитрию Овчарову.
Есть две медали, которые тоже можно отметить, среди молодежи. Это бронзовая медаль на чемпионате Европы до 21 года, Надежда Богданова выиграла ее. В принципе, такой успех впервые. И бронзовая медаль в одиночном разряде молодой спортсменки на юниорском первенстве Европы Дарьи Кисель.
Настолько силен уклон в Азию, что надо реально отдавать отчет о том, на что мы способны и что мы можем там завоевать
Виталий Гурков, СТВ:
Александр Петкевич:
Павел Платонов: если посмотреть, кому он проиграл, он проиграл чемпиону Европы французу Лебессону, который выиграл свой титул два или три года назад. Он с ним играл, вел по сетам 2:1, уступил 3:4. Игра была очень интересной, и он имел очень хорошие шансы, чтобы победить. Но не сложилось. Нельзя сказать, что Платонов уступил игроку, который слабее него. Он уступил игроку, который намного сильнее и выше в рейтинге, и результаты выше.
Попал в основную сетку, в число 128-ми, пропустивший значительно много соревнований Вадим Ярошенко. Он служил в армии, пришел, восстановился, начал играть, и мы его заявили на чемпионат мира. В принципе, для него результат – попасть в 128 из квалификации, это уже достаточно успешно, потому что заявлено на чемпионат мира около 300 спортсменов.
Надежда Богданова. Кому она проигрывает? Она проигрывает Лю Шивэнь, которая выигрывает чемпионат мира, первая ракетка мира, сейчас она выиграла Кубок мира. То есть шансов выиграть у этой спортсменки практически нет. Это нереально просто. Если посмотреть количество спортсменов из Европы, кто вошел число шестнадцати мира – ни одной европейки. То есть уровень развития женского настольного тенниса, настолько силен уклон в Азию, что надо реально отдавать отчет о том, на что мы способны и что мы можем там завоевать.
Кристина Момот:
Александр Петкевич:
Касательно взрослого спорта: им еще не хватает той наигранности, тренированности, опыта, мудрости, которые требуются во взрослом спорте.
В ближайшей перспективе очень трудно представить, что азиатов можно будет подвинуть в рейтингах
Виталий Гурков:
Александр Петкевич:
То, что вы сказали, что в Шанхае есть школа в четыре этажа и 70 тренеров, таких школ, я думаю, десяток. Я сам лично был в трех таких центрах в Шанхае. Сам видел, как на каждом этаже стоит по 40 столов, и таких этажей четыре – получается 160 столов стоит там. Причем достаточно высокого качества. И кондиционирование, и хорошие столы, и рядом проживание, и питание. То есть они этому уделяют огромное внимание. Если посмотреть, сколько детей занимается в одном таком центре, то, наверное, больше чем во всей нашей стране.
Есть молодое поколение, но чтобы они подросли до уровня национальной команды, требуется время
Кристина Момот:
Александр Петкевич:
За ними есть молодое поколение, но для того, чтобы они подросли до уровня национальной команды и возможности бороться с сильными взрослыми спортсменами, требуется время.
Мы не ожидали такого высокого уровня спортсменов на Belarus Open
Виталий Гурков:
Александр Петкевич:
На этот турнир опять приедет большое количество спортсменов из Азии. Первая сеяная на турнире японка Саки Шибата, 27-е место в мировом рейтинге занимает. И вторая сеяная Хина Хаята, японка тоже, 29-й мировой рейтинг у нее. Мы, в принципе, не ожидали такого высокого уровня спортсменов. У мужчин первый сеяный это Лебессон, он 31-й в мире, он три года назад был чемпионом Европы в одиночном разряде. Сильный спортсмен приедет из Словении: Боян Токич, очень опытный, он был призером чемпионата Европы в одиночном разряде и чемпионом Европы в парном разряде.
Виктория Платонова заканчивает выступать. Сыграет только отборочный командный олимпийский турнир
Виталий Гурков:
Александр Петкевич:
Касательно Владимира Самсонова – этот турнир для него ничего не дал бы. Даже если бы он его выиграл, он бы получил меньше очков, чем если он проиграет в первом туре Platinum World Tour. Он очень высоко в рейтинге стоит, ему для того, чтобы что-то заработать, надо просто турнир выиграть. Но вероятность, если он кому-то проиграет, уйти вниз, очень велика. Поэтому из целесообразности играть этот турнир было принято решение его пропустить.
Кто поедет на Олимпиаду?
Виталий Гурков:
Александр Петкевич:
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Самсонов собирается на Олимпиаду, а Павлович завершает карьеру. Интервью с тренером национальной сборной по настольному теннису
Новости Беларуси. Belarus Open или же открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису стартует уже на следующей неделе. В гостях студии «Недели спорта» председатель...
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