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Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

27.10.2019 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Куба. Обе страны идут своим путем, не шарахаясь и не сворачивая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Долго думала о том, в чем же самая главная общность между нашими странами, на которой вот уже много лет держится не столько даже сотрудничество – дружба. И ответ оказался гораздо ближе, чем девять тысяч километров, нас разделяющих.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Идем своим путем, какое бы давление ни было извне и сколько бы ни длились санкции. А все потому, что путь этот был выбран народом, который живет на свободной земле. Неважно, остров это в Карибском море или государство в центре Европы.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

На неделе Минск с официальным визитом посетил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. Потому что пришло время реализовать тот потенциал, который есть между странами.

«Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро

На неделе в Минске встречали нынешнего кубинского лидера. Политик на пост президента избран всего три недели назад. Главная политическая сила на острове Свободы – по-прежнему коммунистическая партия.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Полвека у ее руля стоял Фидель Кастро, после – его родной брат Рауль. Мигель Диас-Канель в то время возглавлял правительство, а по сути был правой рукой главы государства.

Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой

В прежнем статусе кубинец уже посещал Минск в 2016-м. Теперь, уже в должности президента, он именно Беларусь выбрал одной из первых точек своего зарубежного турне.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Красноречивый знак: новый лидер продолжит политику предшественников, которые называли нашу страну одним из основных европейских партнеров.

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

Александр Лукашенко на встрече с президентом Кубы: «Беларусь будет всегда для вас надёжным, преданным другом»

Рекордный товарооборот между странами в 100 миллионов долларов зафиксирован в 2012 году после официального визита в Гавану Александра Лукашенко. Но постепенно торговать стали меньше и в 2018 году скатились до скромных 17 миллионов.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

На то, безусловно, есть и объективные причины – ослабленная санкциями США кубинская экономика, кризис в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.

В основе нашего экспорта промышленная продукция: тракторы, автобусы, грузовые автомобили и запчасти к ним. Импортируем сахар и лекарства. Кстати, именно медицинская составляющая – одно их самых перспективных направлений сотрудничества.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Очень интересное направление  сотрудничество в научно-технической сфере. Наше фармацевтическое предприятие NatiVita поддерживает отношения с Центром именной молекулярной медицины на Кубе. Это важное направление, потому что мы знаем, что такое кубинская фармацевтика и медицина.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

На официальных переговорах главы государств сразу дали поручения, причем назвали конкретные сроки. Например, создать межправительственные комиссии до конца ноября.

Интересы партнеров обоюдные: сельхозтехника, корма. База сотрудничества – пять новых документов. Самый важный президенты подписали лично.

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Сегодня Куба опять переживает революционные времена. На этот раз конституционные. Разделили власть между премьером и президентом, дали право на частную собственность. Открываются новые туристические перспективы.

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром

После официальной части лидеры отправились на аллею Дворца Независимости. Традиционное неформальное завершение переговоров: президенты посадили дерево. Пожелание очевидно – пусть оно растет и крепнет так же, как и отношения Беларуси и Кубы

Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Люди в материале: Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Анатолий Алай, Александр Лукашенко, Владимир Улахович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Куба. Обе страны идут своим путем, не шарахаясь и не сворачивая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Долго думала о...
 
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