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«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, что дружба между белорусским и кубинским народами зародилась не вчера, хорошо помнят в Гомеле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Флагман белорусского сельхозмашиностроения «Гомсельмаш» в семидесятые годы XX столетия помогал облегчить труд мачетеро (так назывались на Кубе рабочие, вручную рубившие тростник).
В это время в кубинском Ольгине Советский Союз строил крупный завод по производству комбайнов для уборки сахарного тростника. В Гомеле же готовили кадры для будущего производства. В музее завода бережно хранят подарки кубинских друзей.
Петр Ситаев, заведующий музеем:
20 июля 1977 года тысячи жителей кубинского города Ольгин приняли участие в митинге, посвященном пуску предприятия по производству комбайнов для уборки сахарного тростника. Вывести предприятие на проектную мощность в 600 комбайнов в год так же предстояло нашим специалистам. Группу возглавил гомельчанин Станислав Перекрестов. Три года он прожил на острове Свободы, дважды встречался с Фиделем Кастро и даже получил государственную награду за вклад в развитие кубинской промышленности. Его усилиями завод выпустил в течение года 601 комбайн. 601-й в честь команданте.
Станислав Перекрестов, руководитель группы советских специалистов:
На острове по-прежнему большое количество белорусской техники. Она остро нуждается в ремонте. Мы готовы предложить помощь в модернизации, пойти на встречу кубинским друзьям и в вопросах оплаты дорогостоящих покупок.
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«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой
Новости Беларуси. О том, что дружба между белорусским и кубинским народами зародилась не вчера, хорошо помнят в Гомеле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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