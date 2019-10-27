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«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

27.10.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, что дружба между белорусским и кубинским народами зародилась не вчера, хорошо помнят в Гомеле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

Флагман белорусского сельхозмашиностроения «Гомсельмаш» в семидесятые годы XX столетия помогал облегчить труд мачетеро (так назывались на Кубе рабочие, вручную рубившие тростник).

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

В это время в кубинском Ольгине Советский Союз строил крупный завод по производству комбайнов для уборки сахарного тростника. В Гомеле же готовили кадры для будущего производства. В музее завода бережно хранят подарки кубинских друзей.

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

Петр Ситаев, заведующий музеем:
Нам на память оставили вот эти мачете, которыми рубили тростник. Они у нас по сей день. Приятно. Когда школьники приходят, первым делом к ним бегут. Спрашивают, а что это? Мы рассказываем, что за океаном у нас такие были и есть друзья. Потому что простой народ всегда дружит.

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

20 июля 1977 года тысячи жителей кубинского города Ольгин приняли участие в митинге, посвященном пуску предприятия по производству комбайнов для уборки сахарного тростника. Вывести предприятие на проектную мощность в 600 комбайнов в год так же предстояло нашим специалистам. Группу возглавил гомельчанин Станислав Перекрестов. Три года он прожил на острове Свободы, дважды встречался с Фиделем Кастро и даже получил государственную награду за вклад в развитие кубинской промышленности. Его усилиями завод выпустил в течение года 601 комбайн. 601-й в честь команданте.

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

Станислав Перекрестов, руководитель группы советских специалистов:
Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод. Потому что они освободили ручной труд по уборке тростника. Это сколько нужно было народу! А так комбайн прошел, убрал, и производи сахар. Очень довольны, благодарны были, считали нас братьями.

«Они очень благодарны были специалистам, которые построили завод». Рассказываем, как зародилась дружба между Беларусью и Кубой

На острове по-прежнему большое количество белорусской техники. Она остро нуждается в ремонте. Мы готовы предложить помощь в модернизации, пойти на встречу кубинским друзьям и в вопросах оплаты дорогостоящих покупок.

Люди в материале: Петр Ситаев, Станислав Перекрестов
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. О том, что дружба между белорусским и кубинским народами зародилась не вчера, хорошо помнят в Гомеле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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