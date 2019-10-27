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«Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе Минск с официальным визитом посетил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. А ведь в далёком 1972 году Минск посетил сам Фидель Кастро.
Анатолий Алай, оператор, режиссер:
Эти фотографии – свидетельства уникальных событий. В теперь уже далеком 1972 году в Минск прибыл особый гость. Отца кубинской революции встречали как живую легенду.
Поговаривают, что особая дружба между Беларусью и Кубой возникла именно в ту встречу. Нашу делегацию возглавлял Петр Машеров. К нему, партизану-подпольщику, команданте проникся особым уважением.
Анатолий Алай:
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«Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро
Новости Беларуси. На неделе Минск с официальным визитом посетил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О дружбе в...
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