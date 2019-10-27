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Стороны подтвердили – по всем вопросам можно договориться. Все итоги визита Александра Лукашенко в Казахстан в одном материале

27.10.2019 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Так сложилось, что после распада Советского Союза у Беларуси и Казахстана не было камней преткновения, которые могли бы повлиять на отношения в сторону ухудшения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стороны подтвердили – по всем вопросам можно договориться. Все итоги визита Александра Лукашенко в Казахстан в одном материале

И здесь, без сомнения, большая заслуга лидеров, которые стали во главе независимых республик. До сих пор Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, дружат и радуются каждой новой встрече.

Стороны подтвердили – по всем вопросам можно договориться. Все итоги визита Александра Лукашенко в Казахстан в одном материале

Дружеским, но с акцентом на деловую программу, можно назвать и официальный визит Александра Лукашенко в Казахстан, который состоялся на этой неделе. И стороны вновь подтвердили: по всем вопросам можно договориться, если захотеть.

Стороны подтвердили – по всем вопросам можно договориться. Все итоги визита Александра Лукашенко в Казахстан в одном материале

Все подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко в Нур-Султане: Казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами

Александр Лукашенко: «Наши экономики всегда были взаимодополняемыми»

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»

Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр»

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Так сложилось, что после распада Советского Союза у Беларуси и Казахстана не было камней преткновения, которые могли бы повлиять на отношения в...
 
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