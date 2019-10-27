Стороны подтвердили – по всем вопросам можно договориться. Все итоги визита Александра Лукашенко в Казахстан в одном материале

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Так сложилось, что после распада Советского Союза у Беларуси и Казахстана не было камней преткновения, которые могли бы повлиять на отношения в сторону ухудшения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





И здесь, без сомнения, большая заслуга лидеров, которые стали во главе независимых республик. До сих пор Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, дружат и радуются каждой новой встрече.





Дружеским, но с акцентом на деловую программу, можно назвать и официальный визит Александра Лукашенко в Казахстан, который состоялся на этой неделе. И стороны вновь подтвердили: по всем вопросам можно договориться, если захотеть.





Все подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

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