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Ташуев и Бага - о матче, в котором «Шахтер» и БАТЭ, возможно, отдали чемпионство Бресту

27.10.2019 22:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главные тренеры «Шахтера» и БАТЭ Сергей Ташуев и Алексей Бага подвели грустные итоги ничьи (2:2) в Солигорске, которая, вероятно, оставила их команды за чемпионской гонкой. Их слова передает корреспондент «Прессбола».


Сергей Ташуев рад за болельщиков, которые получили удовольствие.

— Стратегически важная игра была для обеих команд. И нам три очка нужны были и БАТЭ. И всё вылилось в пользу третьей команды. Ничья конечно в пользу Бреста, но в любом случае матч получился боевой и мы пытались вырвать три очка и соперник пытался.

Хватало и разумных действий, хватало и нервозности, борьбы за инициативу и у нас и у БАТЭ. Такая игра боевая двух для белорусского чемпионата команд самобытных.

Считаю, что главное что болельщики получили удовольствие, а мы будем оценивать дальше что получилось. Что получилось в двух словах: боевая ничья двух нормальных футбольных клубов.

— Предполагали, что Николай Януш настолько удачно выйдет на замену?

— Весь сезон выходит (улыбается). Без предположений, как есть так и есть. Дал голевой, забил.

— Если абстрагироваться от борьбы за золото, а в борьбе за серебро, то учитывая ход матча ничья не самый плохой результат в матче?

— Ну, самый плохой, поражение. А ничья может удовлетворить в том плане, что играл в плане напряженности смотрибельна. Я не говорю, что там футбол какой то феерический, витиеватый. Были и такие атаки и такие, борьбы много, эмоций.

Я повторяю, мы играем для болельщиков, поэтому удовлетворение от того, что болельщики получили удовольствие. От счета, ну как? Если бы мы загнали БАТЭ в штрафную, тогда мы огорчались бы, а так игра такая, туда сюда, на качелях, поэтому нормальный результат в копилочку белорусского футбола.

— Сегодня в матче не принимал участие Бакай, и сыграет ли он в Бресте?

— Сложная ситуация. Такая травма очень не приятная. И МРТ делали и УЗИ делали. Что то там у него проблемки есть, будем смотреть.

Антич тренироваться начал, но тренируется со специальным приспособлением, привезенным из Сербии, но пока тоже сложно.

Конечно, для нас это огромные потери в плане креативной составляющей, явно их не хватает, но что делать. Футбольный мир такой, он построен, к сожалению, на травмах.

Алексей Бага сожалеет, что его команда не смогла удержать победный счет.

— Достаточно контактная вязкая игра. Много борьбы, единоборств, эмоций. В общем то как и должно быть, когда и грают лидеры таблицы, лидеры по игре, по всему. К сожалению в которой нам больше ничьи не удалось раздобыть. Есть небольшое сожаление, если учесть как складывалась игра, вели два раза в счете, могли увезти больше чем ничью, но это футбол, поэтому на табло 2−2.

— Алексей Анатольевич, если не секрет, какое сейчас настроение и атмосфера в раздевалке?

— Я уже в начале сказал, что учитывая как складывалась игра, могли вести больше, могли победить. Естественно противостояла нам сильная команда, но имеем то что имеем. Коли ехали сюда и ситуация подталкивала играть на победу и ее не добыли, то естественно настроение соответствующее, поэтому это не есть хорошо для нас, но тем не менее, как бы банально это не звучало, жизнь продолжается, это спорт, это футбол.

— Следующий матч с «Дняпро-МЧЗ». Команда там в принципе неплохо играет, как считаете насколько тяжело будет победить?

— Тяжело со всеми. Днепр интересно работает не первый год уже, интересно играет, по разному играет. Плюс к тому же команде нужно выбираться из дна турнирной таблицы, соответственно будет тяжело, так же учитывая сегодняшнюю тяжелую энергозатратную игру в эмоциональном плане и физическом. И результаты последние Днепра показывают, что с ними никому просто не бывает.

— Правда ли, что БАТЭ активно интересуется Шкуриным?

— Ничего не могу сказать по поводу Шкурина, потому что мы сегодня играли с Солигорском.

 
Теги: Брест
 
 
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