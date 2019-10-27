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В Лидском районе парень наехал на сотрудника ГАИ, пытаясь отбить нетрезвого отца (видео)

27.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе парень наехал на сотрудника ГАИ, пытаясь отбить нетрезвого отца (видео)

По данным следствия, 26 октября около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter.

При проверке установлено, что у 58-летнего водителя документов при себе не было, от него исходил запах алкоголя. Мужчине предложили проехать для дальнейшего освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ «подрезал» автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына водителя Volkswagen. Преградив дорогу, он пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ, которому причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре был задержан, сообщается в телеграм-канале СК.

Следователи осмотрели место происшествия, а также автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), сообщает TUT.BY.

 
 
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По данным следствия, 26 октября около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter. При проверке...
 

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