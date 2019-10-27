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Британский педагог-блогер посетил Несвижскую гимназию и был поражен их уровнем владения английским

28.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Британский педагог-блогер посетил Несвижскую гимназию и был поражен их уровнем владения английским
 

В прошлом преподаватель, руководитель одной из лондонских школ, сегодня он входит в топ-500 самых влиятельных людей Великобритании по версии газеты Thе Sundау Tіmеs. Росс МакГилл участвовал как эксперт в Международном педфоруме EdCamp, который 12–13 октября прохо.дил в Беларуси. Организаторы предложили посетить одно из учреждений образования нашей страны. Выбор Росса пал на Несвижскую гимназию, сообщает МЛЫН.BY

Учитель английского языка гимназии Наталья Катченко говорит, что Росс Моррисон МакГилл — не единственный иностранный гость, который побывал в их стенах. Но «мегазвезды» такого уровня у них еще не было.

— Общение с носителем языка — как маленький экзамен: сможет ли школьник поговорить с иностранцем, поймут ли они друг друга, — объясняет Наталья. — МакГилл — человек с богатым педагогическим опытом, сегодня он самый популярный педагог-блогер Великобритании, «на одной волне» со школьниками. Разумеется, мы не могли упустить возможности принять его у себя. Я посоветовалась с директором гимназии Татьяной Шумовской — она, конечно, была «за». Мудрый, современный руководитель, Татьяна Викторовна поддерживает любые полезные инициативы.

Гость пробыл в гимназии всего несколько часов, общался с детьми, задавал им вопросы на самые разные темы и получал содержательные ответы. Ребята сами подходили к иностранцу, заговаривали с ним — Моррисон был очарован.

— Мы пригласили МакГилла на два урока английского. Было интересно наблюдать, как скоро он нашел общий язык с учениками. Британец сел за один стол с ребятами, и они приняли его за своего. Не стеснялись дискутировать, высказывать мнение — и все на английском. Сам Моррисон знает лишь два слова по-русски: «спасибо» и «пожалуйста», — улыбается Наталья. — С другой стороны, это был обычный урок: наши воспитанники всегда активны на занятиях, они действительно хотят чему-то научиться.

Успел иностранный гость пообщаться с детьми и в неформальной обстановке — на переменах. Дал несколько практических советов несвижским коллегам, пообедал в гимназической столовой. Обедом остался доволен: даже вслух позавидовал ребятам, которых каждый день кормят так вкусно и сытно.

Британец пообещал посетить Несвиж еще раз, чтобы поделиться опытом с талантливыми педагогами и обязательно пообщаться со школьниками, которые настолько уверенно говорят по-английски. Это не пустые слова — по возвращении домой Росс Моррисон МакГилл написал на своем сайте: «Я был поражен уровнем владения английским языком».

— Безусловно, приятно получить такую высокую оценку и знать, что твои старания приносят плоды, — говорит Наталья Катченко. — Для нас это была интересная в практическом плане встреча. А ребята почувствовали себя увереннее: ведь они свободно общались с носителем языка без словаря.

Галина Наркевич.


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