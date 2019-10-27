Вкусно и просто. Карамельно-яблочный пудинг

Ингредиенты

Яблоки 2 шт. Масло сливочное 2 ст. л. Сахар 1/2 стакана Ром 1–2 ч. л. Яйца 2 шт. + 1 желток Сахар 1/2 стакана Молоко 1,5 стакана

Яблоки нарезаем кубиками. В нагретую сковороду кладем сливочное масло, добавляем яблоки и сахар. Обжариваем яблоки до золотистого цвета. Поливаем ромом и даем немного остыть. Выкладываем яблоки в форму для выпечки.

В миску кладем яйца и желток, добавляем сахар и молоко. Хорошенько все взбиваем.

В форму для запекания на яблоки выливаем смесь из яиц с сахаром и молоком. Выпекаем духовке 35–40 минут при температуре 180 градусов. Переворачиваем пудинг на тарелку. Приятного аппетита!

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