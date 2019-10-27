Вкусно и просто. Карамельно-яблочный пудинг

Ингредиенты
|Яблоки
|2 шт.
|Масло сливочное
|2 ст. л.
|Сахар
|1/2 стакана
|Ром
|1–2 ч. л.
|Яйца
|2 шт. + 1 желток
|Сахар
|1/2 стакана
|Молоко
|1,5 стакана
Яблоки нарезаем кубиками. В нагретую сковороду кладем сливочное масло, добавляем яблоки и сахар. Обжариваем яблоки до золотистого цвета. Поливаем ромом и даем немного остыть. Выкладываем яблоки в форму для выпечки.
В миску кладем яйца и желток, добавляем сахар и молоко. Хорошенько все взбиваем.
В форму для запекания на яблоки выливаем смесь из яиц с сахаром и молоком. Выпекаем духовке 35–40 минут при температуре 180 градусов. Переворачиваем пудинг на тарелку. Приятного аппетита!
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Автор: Intex-press