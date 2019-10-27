В субботу, 26 октября ближе к семи часов вечера определилась первая чемпионка Спартакиады. Белорусская теннисистка Анастасия Голубович переиграла в финале россиянку Екатерину Беляеву (3:1) и завоевала золотую медаль.
Из своих 18 лет 13 (!) она занимается настольным теннисом. В секцию она попала во-многом благодаря тому, что семья жила рядом со спорткомплексом. Сейчас Настя – студентка факультета международных отношений Белорусского госуниверситета. Утверждает, что спорт учебе не мешает. Но на соревнования она стала выезжать реже,
- Какие традиции у настольного тенниса в Беларуси?
- Очень хорошие. У нас же есть Владимир Самсонов – звезда мирового уровня.
- На улицах и во дворах в белорусских городах теннисные столы стоят?
- Не видела.
- Какая игра на этой Спартакиаде была самой тяжелой?
- Как ни странно, это – не финал. Сложнее было с Вероникой Глобаж в четвертьфинале. Трудно играть против подруг (улыбается).
- В финале ты первую партию проиграла. Что поменяла, ведь потом выиграла три партии подряд?
- Первая партия много определяет. Но в финале я была настроена только на победу. Как видите, получилось.
- Как тебе атмосфера и организация Спартакиады?
- Все отлично. Обычно на соревнованиях тихо: сыграл – и ушел. Здесь же за меня болела вся команда. Очень приятно.
- До моря успела дойти?
- Конечно!
- Подруги появились из российской сборной?
- Пока нет.
- Появятся?
- Надеюсь.
- В России первый раз?
- Нет, была еще в Краснодаре на международном фестивале. Там тоже заняли первое место. Мне нравится побеждать в России!