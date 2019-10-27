Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 26 октября ближе к семи часов вечера определилась первая чемпионка Спартакиады. Белорусская теннисистка Анастасия Голубович переиграла в финале россиянку Екатерину Беляеву (3:1) и завоевала золотую медаль.

Из своих 18 лет 13 (!) она занимается настольным теннисом. В секцию она попала во-многом благодаря тому, что семья жила рядом со спорткомплексом. Сейчас Настя – студентка факультета международных отношений Белорусского госуниверситета. Утверждает, что спорт учебе не мешает. Но на соревнования она стала выезжать реже, сообщает Федеральный центр подгготовки спортивного резерва.

- Какие традиции у настольного тенниса в Беларуси?

- Очень хорошие. У нас же есть Владимир Самсонов – звезда мирового уровня.

- На улицах и во дворах в белорусских городах теннисные столы стоят?

- Не видела.

- Какая игра на этой Спартакиаде была самой тяжелой?

- Как ни странно, это – не финал. Сложнее было с Вероникой Глобаж в четвертьфинале. Трудно играть против подруг (улыбается).

- В финале ты первую партию проиграла. Что поменяла, ведь потом выиграла три партии подряд?

- Первая партия много определяет. Но в финале я была настроена только на победу. Как видите, получилось.

- Как тебе атмосфера и организация Спартакиады?

- Все отлично. Обычно на соревнованиях тихо: сыграл – и ушел. Здесь же за меня болела вся команда. Очень приятно.

- До моря успела дойти?

- Конечно!

- Подруги появились из российской сборной?

- Пока нет.

- Появятся?

- Надеюсь.

- В России первый раз?

- Нет, была еще в Краснодаре на международном фестивале. Там тоже заняли первое место. Мне нравится побеждать в России!